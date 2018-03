Anzeige

(red) - Morgen gibt es im katholischen Gemeindehaus in Köngen einen Aktionstag gegen Kinderarbeit. Veranstalter sind die Initiative Eine Welt, die Familienbildungsarbeit und die katholische Kirchengemeinde Köngen. Von 15 bis 17 Uhr gibt es in der katholischen Kirche und im Gemeindehaus Aktionen für Kinder und Familien. Die Veranstalter zeigen auch den neuesten Sternsinger-Film, gedreht von Willi Weitzel. Um 19.30 Uhr hält Benjamin Pütter im Gemeindehaus einen Bildvortrag zu seinem Buch „Kleine Hände - großer Profit“. Pütter ist Berater im Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Er ist seit Jahren in der Welt unterwegs, um Kinderarbeit zu dokumentieren und darüber zu berichten.