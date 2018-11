Anzeige

Esslingen (bes) - Der Förderverein Herzklopfen lädt am Montag, 17. November, ins Alte Rathaus ein. Chefarzt Professor Matthias Leschke und Facharzt Jan Kikec von der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie des Esslinger Klinikums sprechen dort zum Thema Reanimation. Jährlich sterben ungefähr 100 000 Menschen bundesweit am plötzlichen Herztod. Die Chancen zu überleben sinken drastisch schon nach fünf Minuten, wenn bei einem Herzkreislauf-Stillstand nicht richtig reagiert wird. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung, also die Herzdruckmassage im Wechsel mit der Beatmung eines Betroffenen, ist die erste Maßnahme in einem solchen Fall.

Die Mediziner wissen allerdings, dass Ersthelfer oft Hemmungen vor allem vor der Beatmung haben. Deshalb wurden die Leitlinien 2010 vereinfacht. Bei einem akuten Herzkreislauf-Stillstand können Laien mit der Herzdruckmassage effektiv helfen: „Eine Herzdruckmassage ohne Beatmung ist immer noch besser, als gar keine Maßnahme zu ergreifen“, betont Wolfgang Haußmann, der Vorsitzende des Vereins Herzklopfen. Genau erklären könnten dies die beiden Fachleute bei der Veranstaltung, bei der auch geübt werde. Denn „nur ein trainierter Ersthelfer kann eine erfolgreiche Wiederbelebung vornehmen“. Die sei im Übrigen „gar nicht so schwer“, sagt Haußmann. Erklärt werde an dem Abend auch, wie nach der Wiederbelebung die Notfallkette weitergehe.

Die Veranstaltung beginnt am Montag, 17. November, um 19 Uhr in der Schickhardthalle des Alten Rathauses. Der Eintritt ist frei.