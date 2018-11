Anzeige

Adventsmarkt Pliensauvorstadt

Am Sonntag, 3. Dezember, findet auf dem Stadteilplatz der Pliensauvorstadt der Adventsmarkt statt ab 13.30 Uhr. Beteiligt sind Kindergärten, Schulen, Pfadfinder sowie Fördervereine der Pliensauvorstadt. Veranstalter ist der Förderverein mit dem Pflegeheim in der Pliensau. Das Café über der Brück’ steht während des Adventsmarktes für alle offen. Die Kunstausstellung findet parallel im Mehrgenerationen-Bürgerhaus statt.

Starter-Center in Esslingen

Ein Berater der Handwerkskammer Region Stuttgart berät am Dienstag, 5. Dezember, von 15 und 18 Uhr in der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen, Kandlerstraße 11 in Esslingen, Handwerker beim Schritt in die Selbstständigkeit. Nach Absprache mit Johannes Klemann, Tel. 07 11/16 57-232, können Termine auch früher beginnen.

NaturFreunde Esslingen

Am Sonntag gibt es einen Nachmittagsspaziergang zum 1.Advent mit Abschluss im Vereinsheim. Treff ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle 110, Langer Weg. Es geht zum Camerer Denkmal und über Krummenacker zurück ins Vereinsheim. Dazu sind auch die Umweltdetektive mit ihren Familien eingeladen.

Esslinger Freiwilligenagentur

In der Woche vom Montag, 4. Dezember, bis Freitag, 8. Dezember, informiert Barbara Heckel über die vielfältigen Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement in Esslingen. Terminvereinbarungen unter Tel. 07 11/35 12-24 87.

BücherEcke

Ferienzeit ist Lesezeit. Bücher findet man in der BücherEcke, Forum Esslingen, Schelztorstraße 38, Montag 10 bis 11.30 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und Freitag 9 bis 11 Uhr.

Initiative Balance

Die Initiative Balance in der Schelztorstraße 38 in Esslingen bietet am Mittwoch, 6. Dezember, ab 14.30 Uhr den Workshop leichte englische Konversation mit Rita Hornstein an. Am Donnerstag, 7. Dezember, 14.30 Uhr gibt es den Spielenachmittag mit Gesellschaftsspielen. Ansprechpartnerin ist Annemarie Wachtler. Für weitere Angebote der Initiative ist der Anrufbeantworter geschaltet,Tel. 35 74 20.

Tauschring-Treff Esslingen

Mitglieder kennen lernen, Kontakte knüpfen, Absprachen treffen und vieles mehr, der Tauschring-Treff Esslingen trifft sich am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Forum Esslingen (Schelztorstraße 38). Gäste sind willkommen.

Esslinger Druiden

Über „Das geheimnisvolle Leben der gallischen Druiden“ spricht Horst Mauser am Montag, 4. Dezember, um 20 Uhr im Logenheim, Plochinger Straße 60. Gallische Druiden kennt jeder aus Asterix. Die Wissenschaft untersucht, wer die Gallier und ihre legendären Priester wirklich waren. Es gibt wohl überhaupt nur drei antike Autoren, die möglicherweise Kontakt mit einem Druiden hatten. Der Eintritt ist frei.

Kleintierzüchterverein RSK

Am Donnerstag, 7. Dezember, treffen sich die Rentner des Kleintierzüchtervereins RSK um 15 Uhr in der Zuchtanlage.

Landfrauen Wäldenbronn

Am Montag, 4. Dezember, treffen sich die Landfrauen um 16 Uhr zum letzten Stricktreff in diesem Jahr im Sportheim TSV Wäldenbronn. Am Dienstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr berichtet Stefan Balasa in der Kelter Wäldenbronn über seine Reise durch Rumänien und die Karpaten. Anschließend gibt es Kaffee und süße Stückle. Interessierte Frauen sind herzlich eingeladen.

Erster Advent im Esslinger Norden

Die Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz lädt am Sonntag, 3. Dezember, zum Gottesdienst und zur Adventsfeier ein. Im Gottesdienst in der St. Bernhardt-Kirche (Am Schönen Rain 69) um 9.45 Uhr, geleitet von Pfarrerin Susanna Worbes, musiziert der Posaunenchor. Um 14.30 Uhr beginnt die Adventsfeier für Senioren im Gemeindezentrum St. Bernhardt (Eugen-Bolz-Straße 46). Der Posaunenchor musiziert, es gibt Kaffee, Kuchen, Adventslieder und Geschichten.

Informationsabend für Schwangere

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Esslingen informiert am Montag, 4. Dezember, um 18 Uhr im Forum des Klinikums (Haus 15) rund um das Thema Geburt. Eine Hebamme und ein Oberarzt stellen die Klinik mit allen Geburtsmethoden vor. Viele Hinweise und Tipps zur Schwangerschaft und Geburt, zur Wochenstation, der Kinderklinik und Schmerztherapien werden besprochen. Informationen zur Alternativmedizin und Akupunktur runden das Angebot ab. Für Fragen bleibt genug Zeit. In kleineren Gruppen besichtigen die Schwangeren und ihre Begleitung anschließend die Wochenstation und den Kreißsaal-Bereich. Je nach Belegung können auch die Entbindungsräume angeschaut werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

OGV Oberesslingen

Die Äpfel und Birnen sind geerntet, eingelagert oder gemostet. Die Rosenbeete sind mit Nadelgehölz abgedeckt oder mit Erdreich angehäufelt. Jetzt haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Oberesslingen Zeit, das Gartenjahr Revue passieren zu lassen. Sie treffen sie sich am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr zum gemütlichen Beisammensein im Gasthaus zum Ochsen in Aichwald-Aichelberg.

OGV Hegensberg-Liebersbronn

Am Montag 4. Dezember, findet der monatliche OGV-Treff um 19 Uhr im Hotel Jägerhaus statt.

Senioren-Fahrtengruppe Zell

Am Donnerstag, 7. Dezember, startet der Bus um 8.30 Uhr am Rathaus Zell zu einer Fahrt ins Blaue. Zuerst wird ein Museum besucht, dann geht es weiter in eine andere Stadt zum Mittagessen mit anschließender Einkaufsmöglichkeit. Im Sportheim Sirnau gibt es einen vorweihnachtlichen Jahresabschluss mit einem Video-Jahresrückblick und kleinen Geschenken. Nähere Infos und Anmeldungen unter Tel. 36 85 23 und Tel. 31 15 79.

Christuskirche Zollberg

Am Montag, 4. Dezember, trifft sich der Tanzkreis um 20 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Neuffenstraße 39. Paare mit Grundkenntnissen sind eingeladen.

Bewegungstreffs für Senioren

Die Bewegungstreffs beginnen am Montag, 4. Dezember, um 9.30 Uhr auf der Maille, um 10 Uhr im Park des Geriatrie-Zentrums Kennenburg, um 10 Uhr im Patientengarten Klinikum Esslingen und um 14 Uhr am Spielplatz beim Jägerhaus.

Selbsthilfegruppe ICD-Patienten

Der Chefarzt der Kardiologischen Klinik am Klinikum Esslingen informiert am Montag, 4. Dezember, um 18 Uhr im Verwaltungsgebäude des Klinikums Esslingen (Haus 11, Vortragsraum 2. Stock) über die wichtigsten Aspekte im Eigenmanagement bei chronischen Herzerkrankungen und speziell bei ICD-Patienten. Da der Indikation zur Defi-Implantation in der Regel eine höhergradig eingeschränkte linksventrikuläre Pumpfunktion zu Grunde liegt, geht Professor Leschke im Schwerpunkt auf die chronische Herzschwäche und deren Folgen ein und was Patienten beachten sollten, um die funktionelle Belastbarkeit in Alltagssituationen möglichst zu bessern.