Anzeige

ES-Serach (pol) - Rund 20 Absolventinnen und Absolventen aus den Fachbereichen Fotodesign, Grafikdesign sowie Film- und Mediendesign der Esslinger Lazi Akademie präsentieren am heutigen Donnerstag von 9 bis 19 Uhr sowie am morgigen Freitag ab 12 Uhr ihre Arbeiten. Die Ausstellung findet in der Lazi Akademie im Schlösslesweg 48 bis 50 statt. Der Höhepunkt dieser Abschlusspräsentation beginnt am Freitag um 20 Uhr: Nach einer Begrüßung durch Kulturbürgermeister Markus Raab werden die Lazi Awards für herausragende Leistungen vergeben. Interessierte Besucher sind an beiden Tagen willkommen. Der Eintritt ist frei.