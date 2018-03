Anzeige

Esslingen (red) - Anlässlich der WLB-Freiluftinszenierung „Luther!“ auf dem Kessler-Platz präsentiert das Abendgymnasium Esslingen dazu eine Einführung. Die Schüler diskutieren am Mittwoch, 28. Juni, ab 18 Uhr im Georgii Gymnasium, Lohwasen 1, 5. Stock Raum 510, mit dem Chefdramaturgen der Landesbühne, Marcus Grube, was heute an dem protestantischen Reformator interessiert:

Dieser erneuerte die deutsche Sprache, er stellte die Bibel gegen die Hierarchie und den Luxus der katholischen Kirche, doch er wandte sich auch im großen Deutschen Bauernkrieg gegen die Bauern. Alle, die mit den Schülern diskutieren wollen, sind herzlich eingeladen. Anschließend soll gemeinsam die Aufführung angesehen werden.