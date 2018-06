Anzeige

Esslingen (red) - Wer in eine neue Stadt zieht, muss sich in vielen Bereichen erst einmal orientieren. Ob Studium, eine neue Arbeitsstelle oder aber ein anderer Grund zu dem Umzug nach Esslingen führten: Mancher Weg muss neu erkundet werden. Der CVJM Esslingen möchte sich den Neubürgerinnen und -bürgern annehmen und lädt auch in diesem Jahr wieder alle Neu-Esslinger zwischen 18 und 40

Jahren zu einem Newcomer-Abend in seine Räumlichkeiten ein. Im Kellerbistro „Downstairs“ gibt es Tipps zum Einkaufen und Essen in der Stadt, Finger-Food, einen Einblick in die Kultur und schließlich gemeinsam mit vielen netten Leuten die „Cool-Tour“ - eine nächtliche Führung durch Esslingens Altstadt. Das Angebot ist kostenlos.

Treffpunkt ist am morgigen Dienstag um 19 Uhr im „Downstairs“ im Keller des CVJM-Hauses in der Kiesstraße 3 bis 5. Weitere Infos unter: Tel. 39 69 65-31; Fax 3969 65-25 Mail: cvjm(at)cvjm-esslingen.de oder im Internet: www.new-comer-abend.de