(red) - Abdelkarim ist Stammgast im Fernsehen und durch zahlreiche gefeierte Auftritte in Sendungen wie der „heute show“, „Die Anstalt“ und seiner eigenen Reihe „StandUpMigranten“ einem breiten Publikum bekannt. Ausgezeichnet mit einigen der renommiertesten deutschen Kabarettpreise ist er ab März mit seinem zweiten Programm „Staatsfreund Nr. 1“ auf Deutschlandtour .Vorab gastiert er mit einem Preview am Sonntag, 15. Januar, ab 19.30 Uhr auch im Club Bastion in Kirchheim. Ausgangssituation der Show ist, dass Abdelkarim jahrelang nicht wusste, was er eigentlich ist: Ein deutscher Marokkaner, ein marokkanischer Deutscher oder einfach nur abschiebewürdig? Mittlerweile weiß er es: Er ist ein Deutscher gefangen im Körper eines Grabschers. Von der Jugendkultur, über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen spinnt Abdelkarim irritierende wie feinsinnige Geschichten. Egal, ob das nun Comedy oder Kabarett ist - es ist vor allem saukomisch, versprechen die Veranstalter.

Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 14 Euro.