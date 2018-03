Anzeige

Esslingen - Heute feiert Georg Zürn in der Brunnenstraße 9 in Berkheim seinen 95. Geburtstag. Die Eßlinger Zeitung gratuliert dem Jubilar sehr herzlich. Und in Kennenburg begeht morgen Luise Haug in der Kennenburger Straße 63 ihren 95. Geburtstag. Die Eßlinger Zeitung schließt sich allen Gratulanten mit den besten Wünschen an.