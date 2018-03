Anzeige

(red) - Das Landestheater Schwaben gastiert morgen um 20 Uhr mit dem Schauspiel „Ich bin das Volk“ von Franz Xaver Kroetz (in der Fassung von Max Claessen und Silvia Stolz) in der Stadthalle in Plochingen. 1993 fetzte Kroetz seine Szenen zu „Ausländerhaß, Neonazitum, Not und Feigheit“ aufs Papier. Damals als Gebrauchsstück für den Augenblick gedacht, entfalten diese Szenen heute wieder eine aktuelle Wucht. Flüchtlingsheime brannten und Kroetz schrieb „aus aktuellem Anlass“ seine „volkstümlichen Szenen aus dem neuen Deutschland“. Dieses Deutschland ist nicht mehr neu, der Anlass hat allerdings nichts von seiner Hässlichkeit eingebüßt: Demonstranten haben sich den Slogan „Ich bin das Volk“ zu eigen gemacht; der NSU-Prozess lenkt den Blick auf ein deutschlandweit operierendes rechtes Netzwerk; die AfD gehört scheinbar jetzt zum politischen Inventar und die Angriffe auf Flüchtlingsheime sind dramatisch gestiegen. Kroetz legt mit den aggressiv tumben Neonazis und den scheintoleranten Politikern den Finger in die Wunde: Was ist das für ein Volk, das aus dem Dritten Reich zu viel und zu wenig zugleich gelernt zu haben scheint?

Karten für 18 bis 22 Euro (für Schüler 11 bis 13 Euro) gibt es in der PlochingenInfo (Marktstraße 36) oder an der Abendkasse. Reservierungen unter Tel. 07153/70 05-250.