(hir) - Ludwig Thoma hat das Lukas-Evangelium neu gefasst: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Aus diesem Gebot wird bei Thoma ein Brief vom Rentamt, der den oberbayrischen Zimmermann Joseph nebst Ehefrau Maria zwecks Steuerveranlagung amtlich zum Erscheinen in der Kreisstadt Bethlehem auffordert. Thoma versetzt die Geschehnisse in eine tief verschneite Gebirgslandschaft in Bayern.

Am Sonntag, 19. Dezember, 18 Uhr, wird der Komponist und Ausnahme-Gitarrist Paul Vincent mit seiner Frau Mono (Bayerische Staatsoper) die Weihnachtslegende „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma als Lesung mit Musik im Treffpunkt Stadtmitte dem Wendlinger Publikum vortragen. Unterstützt werden sie dabei von dem Bassisten Stephan Wißnet. Das Trio Vincent sorgt für einen stimmungsvollen Adventsabend.

Vorverkauf unter der Ticket-Hotline Tel. 0 70 24/92 88 93 sowie bei Uhren & Schmuck am Marktplatz.