(bes) - Am kommenden Sonntag, 11. Oktober, soll es wieder einmal „Grenzenlos bunt“ zugehen bei der so benannten Benefizveranstaltung zugunsten der Gemeindepsychiatrie. Zu diesem Fest mit Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt lädt der Förderkreis Gemeindepsychiatrie Esslingen ein. Es findet von 14.30 bis 17.30 Uhr im und am Gemeindehaus am Blarerplatz statt.

Am „Welttag der seelischen Gesundheit“ bietet der Förderkreis ein buntes Fest, das unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jürgen Zieger steht. Er wird kurz nach 15 Uhr ein Grußwort sprechen. Die Einradgruppe des TSV RSK will das Publikum mit Artistik begeistern, während der Polizeichor Esslingen, der Posaunenchor Wäldenbronn-Hohenkreuz und der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Tsingtau den musikalischen Part übernehmen werden.

Sowohl Schautafeln als auch Mitarbeiter der Einrichtungen und Dienste der Gemeindepsychiatrie halten Informationen bereit. „Der Förderkreis verfolgt damit sein Ziel der Integration psychisch kranker und behinderter Menschen in unserer Gesellschaft“, sagt dessen Vorsitzender Christof Hermann, Pfarrer der evangelischen Johanneskirche.

Im benachbarten ZAK, dem vom Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie (VSP) getragenen Zentrum für Arbeit und Kommunikation in der Franziskanergasse 7, gibt es parallel zur Benefizveranstaltung eine Führung. Diese beginnt gegen 15.20 Uhr.

Vor dem Gemeindehaus läuft für die jungen Besucher ein Programm ab. So baut der CVJM eine Spielstraße auf, ist die Hüpfburg der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen vor Ort und laden die Kunsttherapeuten aus der Esslinger Panoramaklinik, einer Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, zum Malen ein. Mit dem Erlös aus der bewirtschafteten Veranstaltung, deren Eintritt kostenlos ist, will der Förderkreis Gemeindepsychiatrie Esslingen Aktivitäten im Rahmen der Gemeindepsychiatrie unterstützen, zum Beispiel den ambulanten Pflegedienst.