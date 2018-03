Anzeige

(red) - Ein Vortrag zum Thema „Frauenrechte sind Menschenrechte“ findet morgen um 14 Uhr im Mörike-Saal in der Uhlbergstraße 37 in Plattenhart statt. Die Referentin Seyran Ates ist Anwältin und Autorin, in Istanbul 1963 geboren uund 1969 zu ihren kurdischen Eltern nach Berlin gekommen. Bei dieser Veranstaltung wird auch eine Kinderbetreuung angeboten.