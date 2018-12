Anzeige

(nin) - Die flotten +-60-er haben die Künstlerinnen Sabine Bartl und Poldi Tagle in die Zehntscheuer Deizisau zu einem Adventskonzert eingeladen. Am Mittwoch, 12. Dezember, 18.30 Uhr, spielen die Querflötistin und die Frau am Flügel das „Engelskonzert“ nach Hans-Jürgen Hufeisen. Fein und virtuos erzählen die Künstlerinnen die Engelsgeschichten. Im Anschluss laden die +-60er zu Gebäck und Getränken ein.

Kostenbeitrag: 8,50 Euro. Anmeldung bis Dienstag, 11. Dezember, unter Tel. 0 71 53/70 13 70.