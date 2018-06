Anzeige

(red) - Die Theatergruppe der Karl-Schubert-Werkstätten zeigt von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juni, ihr neues Theaterprojekt „Das kalte Herz“ in der Filharmonie in Bernhausen. Wilhelm Hauffs Märchen wird in der besonderen Produktion auf die Bühne gebracht. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

„Es erwartet Sie eine Theatervorstellung der besonderen Art“, schreiben die Veranstalter. Menschen mit und ohne Behinderung bringen demnach gemeinsam ein Stück zur Aufführung, das versucht, die Grenzen von „behindert“ und „nicht-behindert“ außer Kraft zu setzen. Wie bereits bei den letzten Darstellungen stellt die Filharmonie Bernhausen ihren kleinen Saal für das Theaterstück zur Verfügung. Alle Akteure freuen sich darauf, ihr Stück einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel. 07 11/7 70 91-38.