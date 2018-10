Obertürkheim - Das Jahr 2014 hatte für die Basketballer des TV Obertürkheim alles zu bieten. Erst die überlegene Meisterschaft, der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga und dann die Anpassungsschwierigkeiten in der neuen Liga. Am vergangenen Spieltag wurde gegen Feuerbach der erst zweite Saisonsieg eingefahren, ein Sieg, der dringend benötigt wurde. Endlich einmal zeigten die Basketballer eine von Anfang bis Ende souveräne Vorstellung. Nachdem im ersten Viertel die Führung übernommen wurde, wurde diese kontinuierlich weiter ausgebaut. Am Ende stand ein deutlicher 81:58- Heimsieg zu Buche. Anders als in den vergangenen Spielen