Bereits zum 14. Mal fand das Kleinfeldturnier des TV Aichwald in der Schurwaldhalle und in der Schulsporthalle Schanbach statt. Zu gewinnen gab es den Volksbank Esslingen-Cup. 69 Jungen und Mädchen spielten in den Altersklassen U10 und U8 mit. Zwei Tage gab es Kleinfeldtennis in Aichwald. Viele Zuschauer ließen sich dieses Ereignis auch nicht entgehen. Sie erlebten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die keinen Ball verloren geben.Nach spannenden und hart umkämpften Spielen ergaben sich am Sonntagabend folgende Platzierungen: Bei den Mädchen in der Altersklasse U8 siegte Valeria Deutschle, SV Frommenhausen, vor Kayla Marc TA TSCH Esslingen und Hannah Ammer (TC Metzingen).Jungen in der Altersklasse U8: 1. Platz Michael Helm, TV Gomadingen, 2. Platz Christian Marcel Wedel, TC Engstingen, 3. Platz Moritz Müller, TC RW Winterbach.Mädchen in der Altersklasse U10: 1. Platz Sara Zbick, TC Bernhausen, 2. Platz Annika Schaible, TA Sportfreunde Wernau, 3. Platz Linda Punkhardt, TC Metzingen.Jungs in der Altersklasse U10: 1. Platz Marius Orthmann, TA Sportfreunde Wernau, 2. Platz Yannik Zbick, TC Bernhausen, Tim Schaper, TA SV Böblingen. Die Spieler nahmen stolz ihre Pokale vom jahrelangen Sponsor der Volksbank Esslingen, Herrn Hägele und dem Vorsitzenden des TVA, Karlheinz Rehmet, entgegen.Aber auch die vermeintlichen Verlierer wurden nicht mit leeren Händen nach Hause geschickt. Jedes Kind bekam eine Urkunde und eine Medaille und so wurde manche Tränen schnell getrocknet.