J. Vinterstad und F. Färber siegten deutlich in zwei Sätzen. An Position 2 hatte M. Heintschel lediglich anfangs seine Mühe, ins Spiel zu kommen, siegte dann aber ebenfalls sicher. In Runde 2 gewannen dann auch O. Meinecke und A. Rösch sicher und schnell. J. Gelbing an Position 1 hatte die schwerste Aufgabe und rang seinen Gegner aufgrund umgestellter Taktik schließlich im Match-Tiebreak nieder. Die Doppel waren anschließend nur noch Formsache. Am kommenden Wochenende wartet jedoch eine deutlich schwerere Aufgabe in Westerheim. Die Damen 50 hatten am ersten Spieltag die Damen des TC Doggenburg zu Gast und ließen sich von sehr viel besseren