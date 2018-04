Anzeige

Kindern die Natur etwas näher bringen, aber natürlich auch auf die Bürgergarde aufmerksam machen, das möchte die Bürgergarde Neuhausen mit der Teilnahme am Sommerferienprogramm der Gemeinde. Auch in diesem Jahr konnte der Verein Revierförster Hartmut Scheuter für eine abwechslungsreiche und interessante Waldbegehung gewinnen. 35 Kinder versammelten sich erwartungsfroh am Schlossplatz. Nachdem die Teilnehmerliste abgehakt war, geleiteten sieben Begleiter die Kinder zum Treffpunkt an der Lehmgrube. Von dort übernahm Scheuter die Führung. Der Weg führte zunächst Richtung Pfadfinderlagerplatz. Unmittelbar am Waldparkplatz entdeckten zwei aufmerksame Jungs einen merkwürdigen Auswuchs in gut zwei Meter Höhe an einer Eiche. Es handelt sich um ein verlassenes Nest des Eichenprozessionsspinners. Diese Entdeckung nahm Förster Scheuter zum Anlass, die Kinder über die Gefährlichkeit des aufgrund der Klimaveränderung immer häufiger auftretenden Insekts aufzuklären. Im weiteren Verlauf der Exkursion erklärte der Revierförster, dass sich von den 1000 Hektar Fläche des Sauhag ungefähr 200 in Privatbesitz befinden. Da dieser zum Teil nicht bewirtschaftet wird, bildet sich an vielen Stellen quasi wieder Urwald mit all seiner vielfältigen Flora und Fauna. Ein Stück konnte die Gruppe in der Nähe des Pfadfinderlagerplatzes bestaunen.Von nun an ging es quer durchs Unterholz zur Riedbrunnenquelle, die zu einem Teil zur Wasserversorgung Neuhausens beiträgt. An diesem Ort siedelten Kelten und Germanen, wie man auf Grund von Fundstücken festgestellt hat. Weiter ging es zu einer Waldwiese, bei deren Betreten man aufpassen musste, nicht in einem der tiefen Löcher stecken zu bleiben. Auf die Frage von Scheuter, worum es sich handele, erwiderten die jungen Zuhörer, dass dies bestimmt Dachsbauten sind. Sie hatten Recht. An manchen Stellen gibt es Bauten, die auf 1000 Jahre und älter geschätzt werden. Im Laufe der Zeit stiegen die Temperaturen immer mehr, Hunger und Durst machte sich langsam unter den Wanderern breit. Für diesen Fall war vorgesorgt. An der Zigeunereiche hatten Ehrenhauptmann Bruno Reinauer und Peter Distel Biergarnituren aufgestellt und ein Grillfeuer entfacht, etliche Spieße lagen schon bereit. Nicht nur am Grillen hatten die Kinder ihre Freude - ein naher Tümpel war für einige zunächst wichtiger als Cola und Rote Wurst. Nachdem sich die Kinder satt gegessen und noch ordentlich ausgetobt hatten, machten sie sich auf den Rückweg.