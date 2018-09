Zentrale Bücherei in der Schule

Lichtenwald (kh) – Nicht alle Lichtenwalder waren erfreut, dass die Gemeinde die Bücherei in der Schule zentralisiert und die Standorte in den beiden Rathäusern aufgibt. Sie benötigt aber die Räume in Thomas­hardt, das Erdgeschoss in Hegenlohe vermietete sie, weil sie Geld braucht. Die Schule bietet neue Chancen: Bürgermeisterin Lucia Herrmann ist es wichtig, Kinder ans Lesen heranzuführen.