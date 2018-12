Anzeige

(if) - Die Bühne U14/2 in Neugereut steckt derzeit mitten in den Proben zu einem zeitkritischen Stück: Sie hat sich Molières „Tartuffe“ vorgenommen. Die Bühne U14/2 ist eine Amateurtheatergruppe der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in den Stadtteilen Neugereut, Steinhaldenfeld und Hofens.

Sie spielt ein Mal pro Jahr Stücke anerkannter Autoren der Klassischen Moderne - bisher zweimal Max Frisch, je einmal Friedrich Dürrenmatt und Jean Giraudoux. Spielzeit für die in der Regel fünf bis sechs Aufführungen ist meistens der März jeden Jahres. Ihr nächstes Stück kommt nun früher als sonst zur Aufführung in der Spielstätte, dem Ökumenischen Gemeindezentrum in Neugereut. Die Mitwirkenden in der Theatergruppe kommen aus allen Bevölkerungsschichten mit den verschiedensten beruflichen Hintergründen.

Als Moliere vor fast 350 Jahren seine Komödie „Tartuffe“ geschrieben und zur Uraufführung gebracht hatte, konnte er sich vermutlich nicht vorstellen, dass sein Thema in diesem Stück im 21. Jahrhundert immer noch und mehr denn je aktuell sein wird. Es geht um die respektlose Heuchelei und die hemmungslose Gier in der Ausnützung anderer Menschen zum eigenen Vorteil.

Die Bühne U14/2 bringt das Stück ab Ende Januar in insgesamt fünf Aufführungen auf die Bühne. Schon bei den Proben gab es immer wieder Erstaunen und auch Verwunderung darüber, dass die einzelnen Szenen nicht aus der Gegenwart gegriffen sind, sondern die bürgerlichen Muster des 17. Jahrhunderts aufs Korn nehmen sollten. Es handelt sich um eine Familiengeschichte, in der mittels religiös überhöhter Heilsversprechen und Erlösungserwartungen ein Betrüger sich Macht über das Familienoberhaupt erschleicht. Die Familie entgeht knapp einer Katastrophe in wirtschaftlicher und in menschlicher Hinsicht. Dass auch in der heutigen Zeit destruktive Kulte, pseudoreligiöse Sekten, esoterische Konzepte sich ganzer Familien bemächtigen und in den Ruin führen, ist leider keine Seltenheit. Die junge Regisseurin Petra Stietz arbeitet seit Monaten intensiv und höchst kreativ mit den Schauspielerinnen und Schauspielern der ökumenischen Theratergruppe Bühne U14/2 und hat sich manche moderne Wendung dazu einfallen lassen. Das ernste Thema erfährt in ihrer Inszenierung eine heitere Leichtigkeit, die uns gleichzeitig zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringt.

Premiere des Stücks ist am 29. Januar kommenden Jahres um 19.30 Uhr im Ökumenischen Zentrum in Neugereut, Flamingoweg 22. Weitere Vorstellungstermine der Bühne U14/2 in Neugereut sind am 30. Januar, 11. Februar jeweils um 19.30 Uhr, am 13. Februar um 16 Uhr. Die letzte Aufführung von „Tartuffe“ ist dann in der Gartenstadtkirche in Luginsland am 19. Februar um 19.30 Uhr geplant.