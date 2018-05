Anzeige

Esslingen (rab) - Die Mehrzahl der Esslinger arbeitet nicht in Esslingen. In Esslingen liegt nach einer Studie von Spiegel.de die Anzahl von Binnenpendlern, also Menschen, die in Esslingen leben und arbeiten bei 36 Prozent und damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt (40 Prozent). Umgekehrt betrachtet pendeln also 64 Prozent der Esslinger Berufstätigen in andere Ortschaften. Das liegt vor allem an der Nähe Stuttgarts, wo durch große Arbeitgeber viele Arbeitsplätze angeboten werden.

In der näheren Umgebung ist Stuttgart dann auch das Top-Ziel der Pendler aus Esslingen. Über 10.000 der etwa 38.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Esslingen arbeiten dort. Dagegen weit abgeschlagen sind die weiteren Zielorte der Esslinger: Ostfildern mit 1351 Pendlern, Leinfelden-Echterdingen (581 Esslinger) und Plochingen (524 Esslinger).

Wer kommt nach Esslingen?

Während also rund 24.000 Esslinger wegfahren, um zu arbeiten, kommen gleichzeitig etwa 35.000 Pendler von außerhalb nach Esslingen an ihren Arbeitsort. Man spricht von einem positiven Pendlersaldo, weil mehr Menschen zum Arbeiten nach Esslingen kommen, als den Ort verlassen.

Die meisten der Pendler, die in Esslingen arbeiten, kommen aus Stuttgart (6001). Weitere wichtige Wohnorte sind Ostfildern (2135), Kirchheim (1049) und Plochingen (990).

Wie lange wird gependelt?

Im Bundesdurchschnitt pendelt der größte Teil der Männer (65,7 Prozent) bsi zu einer halben Stunde. Männer nehmen aber auch eine längere Strecke zur Arbeit in Kauf: etwa 24 % fahren bis zu einer Stunde zum Arbeitsplatz. Dieser Anteil ist bei Frauen geringer: Nur 20 Prozent der Frauen sind bereit eine Wegstrecke bis zu einer Stunde zu fahren.

In der interaktiven Seite von spiegel.de lassen sich die Pendlerströme aller Orte unserer Region ermitteln: Von Baltmannsweiler bis Wernau.