Bad Cannstatt (red) - Auf den Tag genau 60 Jahre nach seiner Gründung am 25. November 1951 lädt der Württembergische Landessportverband heute zum Festabend ins SpOrt Stuttgart ein.

1800 Vereinsdelegierte stimmten 1951 im Kursaal in Bad Cannstatt über die Vereinigung der Landessportbünde Württemberg und Württemberg-Hohenzollern ab. Die überwältigende Mehrheit sprach sich damals für den Zusammenschluss zum Württembergischen Landessportbund (WLSB) aus. Gehörten dem Dachverband im Gründungsjahr etwa 1850 Vereine mit rund 300 000 Mitgliedern an, zählt er heute annähernd 2,1 Millionen Mitglieder in über 5700 Vereinen. Damit ist er