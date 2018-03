Anzeige

Wie entstehen wegweisende Innovationen und Neuentwicklungen? Welche Berufe bieten große Chancen? Und welcher Job passt zu mir? Antworten auf diese Fragen sowie Informationen zu Berufswegen im „MINT-Bereich“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) erhalten die Schüler der Klassen 9 und 10 an der Zollberg-Realschule von drei Jung-Akademikern im Rahmen des Programms „Coaching 4 future“.„Jeder kann Mathe“, sagt etwa Biologe Orfeas Dintsis. „Mathematik braucht man überall - von der MP3-Codierung über Fahrpläne bis hin zur Medizintechnik.“ Den Schülern wird im Programm klar gemacht, dass Berufe mit Mathematik nicht automatisch langweilig sein müssen. Mathematiker seien keine verschrobenen „Hirnies“ und befassten sich nicht nur mit undurchschaubaren Formeln. Und: Mathe und Informatik liegen nahe beieinander. Die Referenten versuchen im Film „Spannende Nanoreise durch einen Rechner“ den Eindruck zu zerstreuen, dass Programmierer nur über den einzelnen Programmierungsschritten brüten. „Naturwissenschaftler jagen nicht nur mit Netzen hinter Schmetterlingen her. Vielmehr versuchen sie zu erforschen, wie das Leben funktioniert und wie man natürliche Vorgänge technisch umsetzen kann“, wird im Rahmen des Programms verdeutlicht. Ein Beispiel: Elektroingenieure und Chemiker arbeiten Hand in Hand zusammen, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen von Automobilen zu reduzieren. Auch dass Statik nicht nur stupide Rechnerei ist, erfahren die Schüler.Die Jung-Akademiker zeigen den Schülern auch Anwendungsbeispiele von Forschungen - angefangen von Hightech-Prothesen über neuartige Krebstherapien bis hin zu Produkten im Bereich Bekleidung und modernen Behandlungsmethoden mit Laser-Technologie. Eine 3D-Achterbahnfahrt machten die Schüler mit dem „Cinemizer“, einer mobilen Videobrille. Im Internet wird zudem unter www.coaching4future.de ein projektbegleitendes Netzwerkportal aufgebaut. Dort werden Schüler, Studenten, Hochschulen und Unternehmen zusammengeführt. Das Programm wird von der Landesstiftung Baden-Württemberg unterstützt.