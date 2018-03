Japanische Touristen kommen gerne in die Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr waren rund 28 000 Gäste des asiatischen Staates zu Gast.Stuttgart Marketing

Stuttgart (yw) - Die Ereignisse in Japan lassen die Tourismusindustrie hierzulande nicht unberührt. Zum asiatischen Inselstaat pflegt auch die Stuttgart Marketing GmbH gute Kontakte - sowohl im geschäftlichen wie auch im touristischen Bereich. Rund 28 000 japanische Gäste waren 2010 in der Landeshauptstadt zu Besuch. Nach dem Erdbeben erwartet man in diesem Jahr weniger japanische Touristen. Seite 20