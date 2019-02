Anzeige

Pe-Der: Kopfschüttel. Leistungssportler Ade, Gute Nacht KSV.

Prinzessin: Jetzt wird hoffentlich auch der Letzte kapieren, welch dreckiges Spiel hier vom Vorstand gespielt wird. Wenn solche Gründe für eine (wie jetzt klar ist ungültige,) fristlose Kündigung zusammengeschustert werden, um Jan Steiner rauszumobben-und das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird- ist es wirklich ein Armutszeugnis. Aber wir als Eltern sehen ja auch, dass Kommunikation mit dem Vorstand leider nicht möglich ist. Einfach alles wird abgeblockt und wir werden als Minderheit und unwissend hingestellt. Die Kinder leiden und wollen endlich wieder richtig trainieren. Aber wir werden nicht aufgeben! Wir werden höchstens noch lauter werden! Denn wir halten zusammen und kämpfen für das, was wir unseren Kindern durch Judo vermitteln wollen-niemals aufzugeben auch nicht bei einer drohenden Niederlage...

S. B.: Und das soll eine geradezu rufschädigende fristlose Kündigung mit Hausverbot rechtfertigen? Fast wäre es lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Deshalb opfert der Vorstand ein fähiges, fachlich tadelloses und eingespieltes Trainerteam? Oh weh KSV. Und arme Kinder!

Papst Franziskus: Sorry, aber das ist in etwa so zu vergleichen, wie wenn ein Arbeitgeber bei seinem Montagearbeiter die Fahrtkostenabrechnung durchgräbt und findet, dass er 500m Privat zum Bäcker gefahren ist. Und das waren nun die Gründe für eine fristlose Kündigung mit Hausverbot??? Nicht gerade seriöses Verhalten vom Vorstand.

Bierschaum: Gedankenspiel: Claudia Thomas gibt den VS Vorsitz ab und wird "Cheftrainerin" - mit dem Drang zum Yoga. Neuer VS Vorsitzende wird Harald Lupp. Harald wäre am Ziel seiner Träume.

Reiner Menschenverstand: Und da soll ich mich jetzt als Sportler nicht aufregen?

Thomas: Da bewegt sich der KSV ganz offensichtlich auf sehr dünnem Eis. Der Begriff "Sportwissenschaftler" ist, nach allem was an Informationen vorliegt, kein geschützer Begriff - wie der Titel "Sportlehrer". Herr Steiner hat sich scheinbar ja nicht "Diplom-Wissenschaftler" genannt, dann hätte er einen Abschluss machen müssen.

Schlichter: Fairer Vorschlag an alle Beteiligten: Der SV Mettingen gründet eine Judoabteilung. Diese trainiert unter Miete in der KSV Arena. Dann könnten alle Beteiligten sehen, ob es eine Minderheit ist, und alle hätten ihre Ruhe.

Benedikt Eberspächer: Unfassbar, wie sich im KSV eine derartige Inrigenschmiede entwickeln konnte. Hauptsponsor SVE sollte ganz schnell zum Entschluss kommen, diesen verheerend geführten Verein nicht mehr zu unterstützen.

Scherenschleifer: Ich habe Herrn Steiner mit eigenen Augen gesehen, wie er sich auf dem Sommerfest ein Bier öffnete und das dann mit einem nicht bekannten Elternteil trank. Vielleicht sollte das Herr Gniffke auch noch aufnehmen. Ganz ehrlich!!

Trucker: Blamage. . .

Handballer : Vielleicht wird ja bald dort in Mettingen Handball gespielt. Ein Handballballfeld wurde ja im Dezember bei der Mattenputzaktion gefunden. Der Judo Leistungssport wird jedenfalls mit Tempo an die Wand gefahren .

Clara Fall: Da fragt man sich jetzt schon, warum konnte der KSV die Gründe nicht vorher (kurz vorher)nennen? Hatte man vielleicht Angst, dass der Anwalt von Herrn Steiner zuviel Zeit hat sich vorzubereiten? Es scheint mir fast, der Vorstand arbeitet nicht mit fairen Mitteln. Hätte man die "Lap¬pa¬lien" nicht ohne Anwalt und Kündigung aus der Welt schaffen können? Traurig! Und das in einem Verein wo Kampfsportwerte vermittelt und gelebt werden sollten

Bärbel: Nach den vorliegenden Informationen hat Herr Steiner an der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig studiert und ist berechtigt die Berufsbezeichnung "Akademischer Trainer / Sportwissenschaftler BA" zu führen.

N.A.: Es wird ein Grund gesucht um Jan Steiner loszuwerden. Man sucht und sucht und dann... Er darf sich eventuell nicht Sportwissenschaftler nennen: Der Grund für die erste fristlose Kündigung mit Hallenverbot (!). Aber dumm gelaufen: Er hat einen sehr guten Abschluss und darf sich Sportwissenschaftler nennen. Man braucht einen neuen Grund. Es wird fieberhaft versucht nachzulegen. Im Januar wird dann noch ein Antragsformular an die AOK ausgegraben. Das wurde eventuell falsch ausgefüllt. Grund genug für die nächste (!!) fristlose Kündigung. Ganz ehrlich, wenn man so suchen muss und dann mit nichts anderem aufwarten kann, dann würde mein Urteil lauten: Jan Steiner hat eine blütenreine, weiße Weste und der Vorstand allen Grund die Gründe so lange geheim zu halten: es gibt nämlich keine. Jedenfalls nicht in Bezug auf irgendein Fehlverhalten von Jan Steiner. Gut für Jan Steiner, dass er den Vorschlag einer Einigung nicht angenommen hat. Im Mai wird er 100% Recht bekommen und voll rehabilitiert werden. Wer einem Menschen vorsätzlich wegen solcher fadenscheiniger Gründe in einem Beruf, in dem man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, fristlos kündigt und so wissentlich in Kauf nimmt, dass der Ruf geschädigt wird, sollte zurück treten, alle Ämter niederlegen und den Anstand besitzen, sich zu entschuldigen.

Braungürtel: Hat "die neue Judotrainerin" die seit Mitte Dezember am üben ist bei Ihrer "Chefin" auch einen Lebenslauf vorlegen müssen oder droht hier auch eine baldige fristlose Kündigung mit Haus und Platzverbot ? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen. ? :-(

Vetternwirtschaft: ..Muss man sich , wenn man in einer Firma angestellt ist, jedes mal bei einem Vorgesetzenwechsel neu mit Lebensläufen ausweisen und vorstellen ? So scheint es ja beim KSV zu sein. Unmögliches Verhalten. Kleinkariert, so agiert man wenn die sachlichen Argumente ausgehen. Dies vor allen zu einer Zeit wo er verletzt war, krankgeschrieben war. Eine Kündigung unfrankiert in den Briefkasten stecken. Daumen Hoch !!

Judo Matte: Was rechtfertigen eigentlich ein Lebenslauf und ein AOK Fragebogen das ein Mitarbeiter ein Haus und Platzverbot bekommt ? Hat das keiner bei der Presse oder in der Anhörung mal hinterfragt . Krachend abgeschmettert gehört diese feige intrigante Kündigung. Wir hoffen das AG Stuttgart sieht es so.

Peter Walz: ...... mehr Breitensport statt Leistungssport......Trainerfrage hin oder her, jedoch sachlich und fachlich betrachtet, finde ich diese Entscheidung der neuen KSV-Führung nicht so spannend. Es wäre für die Region nichts Neues, gibt es doch in Esslingen sehr viele (!) Vereine mit verschiedenen Sportangeboten. Jeder Verein hat so seine Spezialitäten. Neue Breitensport-Angebote von KSV-Seite aus bringen unnötige Konkurrenz zu anderen Vereinen und könnten sogar welche in arge Bedrängnis bringen. Das sollte man schon in Betracht ziehen und sich überlegen, ob Esslingen sowas braucht.

Diego: Ob allen Vorstandsmitgliedern klar ist, dass sie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit persönlich dafür haften, wenn sie dem Verein Schaden zufügen? Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Schaden immens und er wird noch größer werden, wenn weitere Sponsoren aussteigen.

M.B.: Was da mit Jan Steiner passiert ist, scheint mir auch unglaublich. Der KSV ist aber nicht der KSV Vorstand. Den KSV müssen wir zusammen ein wenig sanieren, dass dauert nicht lange mit guten engagierten Personen und dem alten Trainerteam. Offene Kommunikation, fairer Umgang und der Fisch ist geputzt. Der KSV ist in einer Kriese aber am 125 jährigen Geburtstag glänzt alles wieder und neue Mitglieder und Sponsoren werden sich die Finger danach lecken bei so einem tollen Verein zu sein. Nun müssen wir alle kämpfen aber fair und mit Ruhe - so wie man es macht bei einem Judo-Wettkampf!

Kater Mo: Warum wurde uns damals bei der Mitgliederversammlung verschwiegen, dass der Weg in Richtung Breitensport geht?

Marie: Weiterhin Kommunikationsverweigerung. Der Vorstand läd zu einer Informationsveranstaltung. Das bedeutet der Vorstand spricht und der Rest hat zuzuhören!? Eingeladen sind explizit alle Vereinsmitglieder. Sollen Eltern, die selbst keine Vereinsmitglieder sind, ihre Kinder Abends um 20:00 in die KSV-Arena schicken?...denn die trainierenden Kinder sind ja wiederum Mitglieder, nur halt ohne Stimme. Im wahrsten Sinne der des Wortes stimmlos, mundtot.... so wie einer der Trainer mit inakzeptablem Hausverbot mundtot gemacht wurde. Über Trainingsinhalte und Trainingsmethoden soll nicht diskutiert werden... aber genau hier liegt das zugrundeliegende Problem. Hochmotivierte Kinder verlassen die Matte, während des Trainings und das ist dann auch noch Ok...Verluste sind also mit einkalkuliert? Oder Mangelt es an Überblick? Informiert werden wir über n aktuellen Stand der Trainerentlassung von Jan Steiner. Als ob Mitglieder nicht eigenmächtig denkend selber in der Lage wären sich ein Bild der Lage zumachen. Dafür ist kein subjektives Empfinden des Vorstands nötig.

Braungürtel: @ Kater Mo......Weil sie in der jetzigen, deren Traumkonstellation, nichts anders können als Breitensport. Die die Leistungssport können und lehren wollten sind ja vom Hof gejagt wurden 1w 3 x m !!

Für eine Hand voll Dollar: Also dass Judokan den KSV einmal übernehmen würde und den Laden [vor allem die Judoabteilung] so auseinander nimmt, hätte ich nie gedacht.

Braungürtel: @ Für eine Hand voll Dollar ..weil Frauen subtiler vorgehen um in Machtpositionen vorzudrängen, Ihre Chancen ausloten, Ihre Gefolgsleute rechtzeitig schon sichern und nach und nach nach der Macht greifen. So ist es wohl beim KSV gerade am laufen. Um den Sport geht es da gar nicht.

Papst Franziskus: Eine arbeitslose Claudia Thomas möchte sich mit ihrerem Lebenspartner Frau Kundt neu entfalten und pädagogisch wertvollen Judo anbieten (Judotanzen) . Und alle klatschen in die Hände. Und die, die nicht klatschen bekommen Abmahnungen. Nordkorea lässt grüßen

Lügen haben kurze Beine: Schmerzlich für den ganzen KSV was gestern an der Infoveranstaltung für Lügen verbreitet wurden...... Und das u. a. von einer Person, die auf Sozialen Netzwerken annimmt mit H. Seehofer zu kommunizieren, was aber in Wirklichkeit ein "Fake Account" ist. Konkret #Heimathofer. Mit diesem oberpeinlichen Mensch als Vorstand geht für uns die Reise im KSV hier zu Ende.

Judo Matte: Nachtrag Soziale Netzwerke. Hier sind auch interessante Aussagen am 1.1. 2018 zu lesen wo eine " Hilfe für die sllv. Fraktionsvorsitzende Beatrix v. Stoch angeboten wird. Bemerkenswert .

N.A.: Der Vorstand desinformiert und desillusioniert, Teil 7 Der Vorstand blockiert jegliche Art der Kommunikation und Mediation, runde Tische wurden mehrfach abgelehnt, sieht sich selbst als unfehlbar und versäumt keine Gelegenheit das zu betonen. Nichts neues. Schon fast göttliche Züge sind in der Unfehlbarkeit zu erkennen. Wäre da nicht dieser perfide Plan: Kritische Stimmen werden versucht mit Einschüchterungsversuchen, Androhung von Ausschlussverfahren und öffentlicher namentlicher Defamierung mundtot zu machen. Wieder gestern zu sehen und zu hören bei "der Vorstand informiert“: subjektiv einseitig, durchaus gewollt mit Fehlinformationen und nicht haltbaren Anschuldigungen wird Stimmung gemacht. Es wird keine Gegendarstellung zu gelassen. Dementsprechend war auch die erste Frage ob denn Vertreter der Presse da wären. Warum eigentlich? Es geht weiter mit nicht endend wollenden Monologen von mehreren Vorstandsmitgliedern (Fragen waren schon im Vorfeld nicht zugelassen worden), polemisch und unerträglich. So ist es Mitgliedern endlich ermöglicht worden, sich eine differenzierte, auf Tatsachen beruhende Meinung selbst zu bilden. Oder fehlt dafür vielleicht doch auch noch die andere Seite? Oder wie war das noch gleich mit dem Auge des Betrachters? Dann werden einzelne Personen genannt, vorgeführt und beleidigt, sogar mit Hilfe einer power point Präsentation. Als Mitglieder versuchen diese abzufotografieren, um sie anwaltlich prüfen zu lassen, wird das verhindert und der Beamer schnell ausgemacht. Um sich dann als nächstes darüber zu beschweren, dass Eltern dem Verein die Veröffentlichung von Namen und Fotos ihrer Kinder untersagt haben. Zuletzt wird dann noch gefragt, wer bereit ist den nächsten Wettkampf in Esslingen mit vorzubereiten... Komischerweise hat sich dazu nicht mal der poebelnde Vorstand-Fanclub bereit erklärt. wenn es nicht so traurig wäre... Auch ausserhalb solcher Veranstaltungen werden Mitglieder in ihren Rechten auf Information systematisch beschnitten. Anfragen werden kategorisch abgelehnt und nicht beantwortet. Zudem wurde ein von weit über den benötigten 10% der stimmberechtigten Mitgliedern (bei weitem nicht nur einzelne Eltern) unterschriebener Antrag zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kurzerhand in eine vorgezogene reguläre Mitgliederversammlung umgewandelt und mit der für den Vorstand bezeichnenden taktischen Verzögerung erst auf Ende März angesetzt. Wohl in der Hoffnung, dass bis dahin noch mehr Mitglieder den Verein verlassen haben, ohne dass die ihnen zustehende Sonderkündigung eingeräumt wird (es gibt Menschen, die glauben wirklich sie seien Anwalt und Richter zugleich). Fazit: Wir haben unsere Judoheimat verloren. Starkes, zielführendes Training wurde aufgrund niederer Beweggründe von heute auf morgen dem Erdboden gleichgemacht. Leistungssport besteht nun ausschließlich aus eingekauften teuren Bundesligakämpfern ohne Bezug zu Esslingen und der Region, die auch mit dem Verein nichts zu tun haben, anstatt die sehr gute, zukunftsfähige, nachhaltige Nachwuchsarbeit fortzuführen, die vor 5 Jahren vielversprechend begonnen wurde. Das wird sich auch durch Hamburger Judoka nicht ändern, die sich pro forma an den KSV anhängen! Der Vorstand selbst benutzt während der Veranstaltung gestern die andauernd die Ausdrucksweise „Kinder bespaßen“. Von der Rufschädigung und dem finanziellen Schaden für den Verein ganz zu schweigen. Die Aufstellung der Gerichts- und Anwaltskosten, Anzahl der Kündigungen, Sponsorenrückzug und Wettkampferfolge werden Höhepunkte der Mitgliederversammlung werden. Hochmut kommt vor dem Fall.

Bierschaum: Herr Gniffke, widerholen sie doch ihre beschämenden Lügen vor der Presse und in der Öffentlichkeit. Wenn sie es nicht tun, machen wir es

Thomas : Bei diesen Zuschauerzahlen wird auch keine Halle für 1000 Zuschauer benötigt.

Innenstädter: 2019. Der KSV im 125. Jahr seines Bestehen. Wo geht der Weg hin ? Die Bundesligamannschaft wird ergänzt bzw. ersetzt von 5 Hamburger Judokas (Deutscher Meister) um den Sponsor P. Wittmann der hier seine Jungs kämpften lässt bzw. parkt damit sie Wettkampfpraxis für Olympia 2020 in Tokyo zu bekommen. Söldner ! So wird es wohl werden das KEIN Esslinger Judoka hier reelle Chancen hat anzutreten. Welch verheerendes Signal hier an den Nachwuchs. Der weibliche Nachwuchs wurde für die Bundesliga abgemeldet und darf sich in der Württembergliga versuchen. Zum Nachwuchs. Die Trainerposse geht nun in den 4. Monat. Die Halle wo trainiert wird wird von Woche zu Woche leerer. Die vor 3 Monaten angekündigten Trainer sind nicht angetreten, alles nur Propaganda. Es wurde ein erfolgreiches Trainerdreigestirn geopfert wohl wissend was passieren wird. Oder war man doch so naiv zu denken es geht schon irgendwie weiter? Ein Verein der so sträflich seine Jugendarbeit opfert welche Perspektive hat er ? Breiten und Massensport. Ringsum wird eher in Richtung Leistungssport trainiert weil es die Judokas so wollen. Eine von der Elternschaft angestrengte AOMV wird aus taktischen Gründen zur vorgezogenen Jahresversammlung umformiert um weiterhin Machtkontrolle über die Sitzung zu haben. Wohl wissend was kommt ! Der KSV wird geführt wie ein Unternehmen. Von oben herab nach unten. Ein Verein sollte aber anders funktionieren. Der Vorstand ist ein gewähltes Gremium welches die Interessen der Mitglieder vertreten und umsetzen sollte. Dies vermisst man seit Wochen, ja Monaten.

Schatten: Der Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung wurde abgegeben und vom Vorstand unter den Teppich gekehrt. DIESE WIRD NIRGENDS ERWÄHNT.