Selbst ohne die fünf Stammkräfte Aleksandar Tolev, Thomas Pfrommer, Mathias Hubrich, Leonhard Storr und Arne Quitsch war der Gastgeber in der heimischen Zeppelinhalle nicht zu bezwingen. Allerdings stand das Spiel bis zum Schluss auf Messers Schneide. Die junge Truppe der SG Weinstadt erwischte den besseren Start. Durch schnelle Tempogegenstöße und dynamische Angriffe lagen die Gäste nach zehn Minuten mit 4:2 in Führung. Doch die Ga-Ga-Abwehr fand immer besser ins Spiel und sorgte dafür, dass die Weinstädter das eine oder andere Mal in ungünstige Wurfpositionen gedrängt wurden und Torwart Damir Jozic leichtes Spiel hatte. Die HSG erzielte dann fünf Tore