Weihnachtsgenüsse aus vier Ländern

Esslingen (biz) – Um „Weihnachtliche Gaumenfreuden aus Europa“ geht es in der kleinen Serie, in der die EZ Kulinarisches aus England, Griechenland, Italien und Spanien vorstellt. Esslingerinnen und Esslinger mit ausländischen Wurzeln erzählen, wie Weihnachten in ihrer Heimat gefeiert wird, und geben leckere Rezepttipps für alle, die an den Feiertagen gerne einmal etwas Neues ausprobieren möchten.