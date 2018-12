Anzeige

Stuttgart (yw) - 62 Jugendliche - unter anderem aus Ecuador, Chile, Australien, Japan und China - haben in diesem Jahr fern von ihrer Heimat und ihren Familien auf unterschiedliche Art und Weise Heiligabend und die Feiertage in der Landeshauptstadt erlebt. Untergebracht waren sie in der Jugendherberge Stuttgart, der einzigen in Baden-Württemberg, die an Weihnachten geöffnet hat. Seite 18