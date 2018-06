Anzeige

Fellbach (red) - Auf die neuen elektrounterstützen Fahrräder muss die „RegioRad Stuttgart“ noch warten. Das von der Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, der DB Connect, betriebene Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem geht zwar wie geplant im Frühjahr an den Start. Doch aufgrund von Lieferengpässen stehen die neuen Pedelecs wohl erst zum Ende der diesjährigen Fahrradsaison zur Verfügung.

Bisher waren in der Landeshauptstadt und den umliegenden Kommunen zwei unterschiedliche Zweirad-Verleihsysteme am Start. Mit der Neuvergabe in Stuttgart wird das Angebot in der Region künftig von einem einzigen Anbieter getragen. „RegioRad Stuttgart“ startet am 1. Mai. 685 Fahrräder sollen dann zunächst in 22 Kommunen - unter anderem in Fellbach - den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und auch Radtouren zwischen den Kommunen ermöglichen. Aufgabe der beteiligten Kommunen ist es, eine befestigte Fläche und einen Stromanschluss für die Stationen zur Verfügung zu stellen, für Serviceleistungen und Verteilung der Räder ist die DB Connect verantwortlich. Etwa 750 000 Euro wird das Projekt jährlich kosten. Finanziert wird es durch Fahreinnahmen, Werbung auf den Rädern und städtische Zuschüsse.

Die Vereinheitlichung des Verleihsystems ist gekoppelt mit einer Ausweitung des Angebots. Außerdem sollte RegioRad auch mit neuen Rädern starten. Doch auf die müssen die Nutzer noch etwas warten. Durch Lieferschwierigkeiten bei den elektronisch unterstützten Zweirädern wird die Radregion jedoch zunächst auf die vorhandenen E-Bikes zurückgreifen müssen. So werden die zehn auch in der Pedelecstation am Fellbacher Bahnhof stationierten Nextbike-Räder bis Oktober weiterhin im Einsatz sein. Für die Fellbacher Kunden bleibt in der kommenden Radsaison somit erst einmal alles beim Alten. Ab Ende September beginnen für die RegioRad-Kommunen dann der Umbau und die „Umetikettierung“ der Pedelec-Stationen. Ab dem 1. November kommen 13 weitere Kommunen dazu, außerdem wird das Angebot durch 313 Pedelecs ergänzt.