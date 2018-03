Anzeige

Von Edgar Rehberger





Die Ukulele wird immer beliebter. Schon Stefan Raab setzte sie gern ein. Und Anfang März begeisterte das United Kingdom Ukulele Orchestra die Besucher in der Liederhalle. „Das Instrument ist sehr praktisch“, schwärmt auch Marie Louise. Es ist klein, kann überall mitgenommen werden und klingt gut. Auf ihrer halbjährigen Rucksackreise durch Peru, Guatemala und Mexiko hatte die Musikerin aus Sommerrain die Ukulele auch dabei. „Ich habe da Konzerte gespielt und es kam sehr gut an. Sogar die deutschen Titel.“ Es sei ein „tolles Erlebnis“ gewesen. Viele Musiker hat sie dabei kennengelernt und mit ihnen Musik gemacht, dabei auch Spanisch gelernt. Durch einen Freund, der einen Musikladen hat, hat sie ihr Ukulelespiel verfeinert. „Die Ukulele war auch eine Art Schutzschild“, erzählt sie. Und habe zudem dafür gesorgt, dass sie schnell mit den Menschen dort ins Gespräch kam. Dabei ist in ihr die Entscheidung gereift, vollends auf die Musik zu setzen. Ihren Job als Krankenschwester hat sie nach der Rückkehr gekündigt. „Ich setze voll auf die Karte Musik.“ Die Eindrücke ihrer Reise, die musischen Momente, die sie auf stundenlangen Busfahrten durch Mexiko und am Ufer des Atitlan-Sees in Guatemala gesammelt hat, wurden in Songs verarbeitet. Daraus entstand im vergangenen Jahr das Album „My name“, das sie am Sonntag, 30. März, um 19 Uhr im Theaterhaus live vorstellt. Die subtilen Arrangements des georgischen Gitarristen Zura Dzagnidze, die einfühlsame Begleitung der polnischen Vibrafonistin Kasia Kadlubowska und des Stuttgarter Bassisten Fabian Wendt untermalen die intime Atmosphäre des Albums, das im Studio Marzipan Music von Max Braun aufgenommen wurde. In ihren Stücken entlockt die Künstlerin alltäglichen Themen bunte Nuancen, hütet und lüftet Geheimnisse, reist durch Erinnerungen und zwinkert uns zu, beispielsweise im lässig-swingenden, vom Jazz der 20er Jahre beeinflussten Song „Mud on my boots“. Die weichen Klänge eines Streichquartetts begleiten „Mommy‘s world“, eine zärtliche Erzählung über den Verlust kindlicher Illusionen, während in der Liebesgeschichte „Mary Sue“ kräftige Afro-Rhythmen auf countryesken Satzgesang treffen. Immer im Mittelpunkt steht aber die warme verzaubernde Stimme von Marie Louise. Das Album ist auf Vinyl, CD und ab 30. März als Download bei „bandcamp“ erhältlich. Michael Fragstein, der auch den Text zum Titelstück „My name“ geschrieben hat, hat ein Video zum Bonustrack „Happyness has a hole“ gedreht, das im Internet bereits 500 000 Mal angeklickt wurde. „Wahnsinn“, freut sich die Künstlerin, die dadurch Post aus Russland und China bekam. Marie Louise, Singer, Songwriter und Vocal Coach, ist seit dem Aus des vielversprechenden Popsoul-Trios marie luise im Jahr 2005 solo unterwegs, wird dabei aber immer von illustren Musikern unterstützt. Das Popsoul-Trio hatte den Songwriter-Wettbewerb der Region Stuttgart gewonnen und war in den Bandpool der Pop-Akademie Mannheim aufgenommen worden.Marie Louise „My name“, live präsentiert mit Überraschungsgästen am Sonntag, 30. März, um 19 Uhr im Theaterhaus.