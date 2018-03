Anzeige

Christl und Rolf Karle hatten die Senioren der TSG Esslingen zu einer Wanderung vom Zollberg ins Kloster Denkendorf eingeladen. In einem Vortrag erfuhr man, wie das Kloster entstanden ist und warum es als „Klein Bethlehem“ bekannt wurde. Im Jahr 1125 unternahm der Ortsherr von Denkendorf eine Pilgerfahrt ins heilige Land, um in der Grabeskirche von Jerusalem zu beten. Nachdem er die Kirche in Denkendorf dem Patriarchen von Jerusalem mit allen Einkünften gestiftet hatte, sandte dieser einen Chorherrn nach Denkendorf mit dem Auftrag, hier eine Niederlassung des Ordens der Brüder vom Heiligen Grab zu gründen. Die Geschichte des Klosters war bewegt, häufig wechselte der Besitzer, bis es 1838 vom Fabrikanten Friedrich Kauffmann aus Esslingen übernommen wurde, der eine Senf- und Likörfabrik darin errichtete. Im „Dritten Reich“ benützte die NSDAP die Räume des Klosters, nach dem Krieg waren Flüchtlinge darin untergebracht. Die TSG-Senioren ließen den Tag im „Waldheim“ ausklingen.