Esslingen (rab) Zum Katzentag am 8. August hatte die EZ ihre Leser aufgerufen, Katzenfotos einzusenden - und wurde mit Bildern überhäuft. Auf einer Katzenseite präsentierte die Zeitung ausgewählte Fotos, in einer Bilderstrecke online fanden sich etwa 100 Stubentiger wieder. Nun stellen wir noch einmal 20 Katzen vor und die Leser können entscheiden: Was ist der lustigste Katzenschnappschuss? Wer wird unsere Misses Cat oder wird es gar ein Mister?

Der Katzenfotograf mit dem höchsten Zuspruch ergattert einen Gutschein von 50 Euro von Zoo Kölle im Neckarcenter in Esslingen. Für Platz 2 und 3 werden weitere Gutscheine im Wert von 30 und 20 Euro vergeben.

Teilnahmebedingungen

Jeder, der abstimmt, darf nur einmal teilnehmen. Das Voting läuft bis zum 5. September, danach werden in der gedruckten Zeitung und online die Gewinnerbilder gekürt und die Gewinner verständigt.

Klicken Sie Ihre Lieblingsfotos am Pfeil oben in der Ecke des Fotos an! Jedes Katzenfoto kann so bewertet werden.

Über den Sponsor

Über diesen Coupon erhalten Sie den Eröffnungsrabatt von Zoo Kölle im Neckarcenter 20 Prozent auf Ihren Einkauf (Ausnahmeregeln im Coupon).