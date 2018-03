Münster (tos) - Zum einzigen Stuttgarter Derby in der Landesliga, Staffel 2, tritt der TSV Münster am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV Vaihingen an. In der Saison 2010/11 standen sich beide Teams zuletzt in der Bezirksliga gegenüber und beides Mal siegte Vaihingen. Schaut man sich die Tabelle an, spricht vieles für einen erneuten Dreier der Vaihinger. Diese sind auf Rang fünf anzutreffen und schielen auf den Aufstiegsplatz. Der TSV Münster hingegen steckt auf dem vorletzten Tabellenplatz fest, schielen auf den Relegationsplatz ist im Augenblick zwecklos - satte sieben Punkte beträgt der Rückstand. Und Vaihingens Trainerfuchs Klaus Kämmerer