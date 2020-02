KirchheimBei einem Verkehrsunfall ist ein 27-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Kurz nach 16.30 Uhr wollte, laut Angaben der Polizei, ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer zwischen Notzingen und Ötlingen von einem Nebenweg herkommend auf die K 1205 einbiegen. Ein der Motorradfahrer, der in Richtung Notzingen unterwegs war, musste daraufhin stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte auf den Asphalt und rutschte mit seiner Maschine an dem einfahrenden Auto vorbei. Zu einer Kollision kam es nicht. Der Leichtverletzte wurde im Anschluss in einer Klinik ambulant behandelt. An dem nicht mehr fahrtauglichen Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.