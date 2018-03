Anzeige

Von Mathias Kuhn





Es summt und brummt in den Kästen, die Daimler-Mitarbeiter Sven Giesler kontrolliert. Es röhrt kein Motor im Prüfstand, sondern fleißige Tiere kommunizieren miteinander. Jeden Montag nach der Arbeit treffen sich Beschäftigte des Mercedes-Benz-Standorts Untertürkheim auf der Wangener Höhe. Seit 2014 sind sie Freizeit-Imker. Das Werk Untertürkheim besitzt offiziell vier Bienenvölker. 120 000 geflügelte Arbeiterinnen fliegen in die Kästen ein und aus. Ihre Produktionsleistung: 45 Kilo Honig.

Werktags beschäftigen sich Sven Giesler mit Industrieschmierstoffe und Andreas Jäkel mit den Pkw-Dieselmotoren mit dem Stern - am Montagabend gilt ihre Aufmerksamkeit dem Brummen einiger Zehntausend Bienen. Vor drei Jahren organisierte der Arbeitskreis Umwelt einen Vortrag über die Bienenhaltung. Ein Daimler-Mitarbeiter, der in der Freizeit als Imker tätig ist, berichtete von den fleißigen Insekten. Seine Erzählungen faszinierten die Zuhörer so sehr, dass einige den Wunsch verspürten, selbst Bienen zu halten. „Wir entschlossen uns, eine Imker-AG zu gründen“, erinnert sich Giesler. Die Daimler AG versprach Unterstützung. Zwei erfahrene Imker innerhalb der Belegschaft leiteten die Gruppe an. Die Standortsuche für die Bienenkörbe gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht. Die Imker in spe schlugen zwei Grünflächen auf Daimler-Gelände vor. Experten des Naturschutzbundes rieten jedoch sowohl vom Trockenrasen am V-Motorenwerk Bad Cannstatt als auch von den Wiesen rund um das Übersee-Logistikzentrum ab. „Beide Standorte sind so ökologisch wertvoll, dass unsere Bienen Konkurrenten zu anderen Insektenarten wären“, erzählt Giesler. In Frage kam aber ein Gartengrundstück der Daimler AG auf der Wangener Höhe.

Seit Frühjahr 2014 stehen dort vier Bienenstöcke. Je zwei sind mit Honigbienen der Rasse Carnica und Buckfast besetzt. „Die Kästen haben wir von Kindern der Daimler-Kinderkrippe „Sternchen“ bunt bemalen lassen“, erzählt Gerlinde Wenzel. Auch sie gehört zum Stamm der emsigen Bienenpfleger. „Wir sind ein Kreis von rund zehn Mitarbeitern. Wir arbeiten zwar alle am Standort Untertürkheim, haben uns aber erst über die Imker-AG kennengelernt“, erzählt Motorenentwickler Jäkel. Auch er hatte bis vor einem Jahr keine Ahnung von Bienen. Mittlerweile geht er regelmäßig zu den Kursabenden, die der Imker-Verein Stuttgart anbietet. Experten wie der Luginsländer Stefan Redenius geben Tipps. „Denn die Bienenpflege ist aufwendig, vielseitig, aber auch faszinierend“, schwärmt Giesler. Regelmäßige Kontrollen, Vorsorgemaßnahmen gegen den Befall der Völker durch die Varoa-Milbe, und nun die Fütterung der Völker und Vorbereitung auf den Winter und nicht zuletzt die Honiggewinnung - gerade in den Sommermonaten vergehen schnell einige Stunden. Es sei gut, einen festen Betreuerstamm zu haben, um Aufgaben und Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilen zu können. Natürlich gebe es auch bittere Rückschläge. So sei ein Volk in den kalten Wintermonaten eingegangen. Die süßen Momente überwiegen jedoch: Die Daimler-Imker hatten zuvor bereits aus einem der vier Bienenvölker ein Jungvolk gezogen. Ein weiterer Erfolg: „2014 haben wir sieben Kilogramm Honig gewonnen. Diesen Sommer haben wir 45 Kilogramm geschleudert“, so Wenzel. Am süßen Ertrag lassen die Hobbyimker ihre Kollegen teilhaben. „Im Rahmen eines unternehmeninternen Preisausschreibens mit Fragen zur Honigbiene konnten wir zudem Kollegen für Biodiversität sensibilisieren“, so Giesler. Für ihn ist die Honiggewinnung eher ein Nebenprodukt. Er ist von der Organisation im Bienenstaat, dem sozialen Verhalten jedes einzelnen Individuums zugunsten der Allgemeinheit und der Friedfertigkeit der Völker fasziniert. „Ein komplexes System, das mindestens so gut funktioniert wie unsere Motoren.“ Das Befassen mit den Tieren hat für die Daimler-Imker einen weiteren Effekt. „Wir kommen aus der Betriebsamkeit der Arbeitswelt in diese Idylle, sind gezwungen uns langsam zu bewegen, um keine Bienen aufzuschrecken. Wenn ich dann heimfahre und den Geruch des Bienenwachses an den Fingern rieche, merke ich, dass mich die Bienenhaltung entschleunigt“, sagt Giesler.