Alles für eine saubere Produktion: Die Firma Alb Gold bot der „Alten Garde“ Einblicke in die Nudelherstellung.e

Von Denkendorf aus brach die Daimler-Benz-Kameradschaft „Alte Garde“ unlängst zu einem Tagesausflug nach Trochtelfingen auf die Schwäbische Alb auf. Zunächst wurde die dortige Kräuterwelt besichtigt. Bei einem Rundgang auf dem 2005 angelegten, insgesamt rund zwei Hektar großen Gelände sieht man heimische Kräuter und Gewürzpflanzen, die in der Küche für die gesunde Ernährung sorgen. Auch die Tierwelt mit Säugetieren, Reptilien, Insekten und Schmetterlingen fühlt sich in diesem Kräutergarten sichtlich wohl.

Neben der Kräuterwelt befindet sich das Spätzleland der Firma Alb Gold. 1968 als Eierfarm mit 2000 Hühnern in Bodenhaltung gegründet, wurde 1977 mit der Produktion in der ersten Walznudelfabrik mit einer Tagesproduktion von etwa 50 Kilogramm begonnen. Heute liegt die Tagesproduktion bei 50 000 Kilogramm Nudeln verschiedenster Art. Eine Führung durch die gläserne Produktion zeigt den Besuchern, wie im großen Umfang Spätzle und Nudeln hergestellt werden. Einzelne Bereiche der Fertigung wurden zusätzlich mit kurzen fachspezifischen Filmen ergänzt. Die Rückfahrt führte die Mitglieder der Daimler-Benz-Kameradschaft „Alte Garde“ später über Bad Urach. Dort wurden das Schloss und die Kirche besichtigt und ein Kaffee am wunderbaren Marktplatz getrunken.