Vor kurzem starteten die Froggies zu einer 14-tägigen Freizeit vom Stuttgarter Flughafen aus nach Kreta. 27 behinderte junge und junggebliebene Menschen sowie 11 Begleiter des Vereins Freizeit ohne Grenzen für Menschen mit Behinderung flogen voller Vorfreude auf zwei Wochen Sonne, Meer und griechische Kultur in den langersehnten Urlaub. Die Hoffnungen wurden alle erfüllt. Die Sonne verwöhnte alle, das Meer lag vor der Haustür des Hotels und bei einigen Ausflügen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Umgebung von Heraklion erlebte die Gruppe die griechische Kultur hautnah.Einige Teilnehmer besuchten einen Bauernmarkt. Dort gab es eine riesige Vielfalt an Obst, Gemüse und Fisch zu bestaunen und zu kaufen. Es duftete wunderbar. Auch Dinge für den Haushalt, Kleidung und Schmuck wurden angeboten.Bei einer ganztägigen Ausfahrt mit Bus und Schiff lernten die Besucher bei einem kurzen Badeaufenthalt in einer wunderschönen Bucht die Insel Spiralonga kennen, bekannt auch als Lepra-Insel. Dort lebten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts völlig isoliert leprakranke Menschen. Sie wurden nur per Schiff mit den lebensnotwendigen Dingen versorgt. Heute ist die Insel unbewohnt. Das dort von und für die Kranken gebaute Dorf wird zur Zeit restauriert und bietet Einblicke in das damalige Leben. Einige Gebäude sind bereits wieder instand gesetzt, andere müssen noch vor dem völligen Verfall gerettet werden.Im Hotel ebenso wie im Ort Gouves wurden die Froggies, wie sich die Gruppenmitglieder selbst nennen, von den Menschen mit der typischen südländischen Herzlichkeit aufgenommen. Bei fast täglichen Spaziergängen durch die Shoppingmeile von Gouves wurden die Deutschen von den Kretern oft namentlich begrüßt.Im Hotel wurden die Gruppenmitglieder von vielen Gästen angesprochen. Manche waren zunächst einmal sehr skeptisch, ließen sich aber von der Freundlichkeit und Fröhlichkeit der behinderten Froggies anstecken. Berührungsängste wurden schnell abgebaut.Viel zu schnell waren die zwei Wochen vorüber, und manchem fiel der Abschied schwer. Nach einem schönen Rückflug war die Freude auf zu Hause jedoch bei allen wieder groß. Und die Frage blieb nicht aus: Wo fahren wir nächstes Jahr hin?