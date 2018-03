Anzeige

Der Himmel in all seinen Facetten ist das Thema einer Ausstellung von mehr als 50 Bildern zweier Esslinger Künstlerinnen, die jetzt im Wohnstift Radäcker eröffnet wurde. Rund 120 Gäste besuchten die Vernissage von Caroline Müller und Monika Mackert. Umrahmt von romantischer Musik des Pianisten Markus Block führte Pastor Thomas Berner aus Sulzgries in das Thema ein. „Der Himmel führt uns unweigerlich zur Frage nach Gott“, begann er, und zitierte Caroline Müller, die überwiegend mit Acrylmischtechnik und Aquarellfarben arbeitet: „Selbst das Universum kann Gott nicht fassen und doch ist er uns so nah. Darum geht es in meinen Bildern.“ Auch Monika Mackert möchte mit ihren Arbeiten in Öl und Acryl auf den Schöpfer hinweisen. Als sie vor acht Jahren auf einem Berg in Tansania stand, empfand sie sehr stark die Freiheit und Grenzenlosigkeit des Himmels, was sich in der Leichtigkeit ihrer Federzeichnungen widerspiegelt.

Die Ausstellung ist noch bis 30. September täglich von 10 bis 18 Uhr für alle Kunstliebhaber geöffnet.