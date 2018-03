Anzeige

Die Köngener Niederlassung des Freiberger Photovoltaik-Systemhauses Solarconsult AG hatte zum zweiten Mal zum Fachvortrag mit dem Titel „Photovoltaik ist nicht gleich Photovoltaik“ geladen. Auch dieses Mal folgten weit über 40 Interessierte der Einladung des Niederlassungsleiters und Referenten Gerd Salwa.Die Teilnehmer konnten sich über die Merkmale der Technologien und Verschaltungsarten ebenso informieren wie über die Chancen und Risiken der solaren Stromgewinnung. Die Risikoaufklärung sei auch der zentrale Punkt der Veranstaltung vor allem im Hinblick auf die aktuelle Diskussion rund um den Brand der größten Aufdach-PV-Anlage der Welt in Bürstadt gewesen. Gerd Salwa zeigte jedoch Möglichkeiten auf, wie solche Risiken ausgeschlossen werden können.Was Wirkungsgradangaben tatsächlich bedeuten und worin sich diese unterscheiden sowie die wichtigsten Maßeinheiten und Qualitätsmerkmale wurden ebenso erörtert, wie die finanziellen und steuerlichen Möglichkeiten. Außerdem wurde das neue und exklusiv für die Solarconsult AG gefertigte Photovoltaik Modul SC 170 M erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Wer sich für Photovoltaik interessiert und in diese Technologie investieren möchte, solle sich vorher genau informieren, um mit Kenntnis aller Facetten eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Der Preis alleine sei bei Weitem nicht das einzige Entscheidungskriterium bei einem solchen Investment. Fachlich kompetent und trotzdem in offener, lockerer Art von Referent Gerd Salwa vorgetragen, wurden alle Bereiche der Thematik beleuchtet und in einer regen Diskussion mit den Besuchern besprochen. Die Fragen der Interessenten wurden in leicht verständlicher Art und Weise beantwortet. Von der Begeisterung Slawas für dieses Thema seien auch die Teilnehmer angesteckt worden, meint Solarconsult. Nach dem dreistündigen Vortrag waren sich die Teilnehmer einig, dass Photovoltaik nicht gleich Photovoltaik sei und der Preis einer Solarstromanlage oft nachrangig zu betrachten sei. Was zähle, sei das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag über die Anlagenlaufzeit unter Einbezug der dabei vorhandenen Sicherheiten, betont Solarconsult.