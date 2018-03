Anzeige

Die Stadtwerke Esslingen pflegen Bildungspartnerschaften mit vier Schulen. Die Kooperationen entwickeln sich vielversprechend: Das regionale Versorgungsunternehmen gibt den Schülern eine Plattform für die berufliche Orientierung, vermittelt Einblicke in die betriebliche Arbeitswelt und bietet Chancen, über Schnupperpraktika die Berufsfelder von Gas- und Wasserwerkern näher kennenzulernen. Die Azubis sind fest in die Bildungspartnerschaften eingebunden. Wenn nahezu Gleichaltrige über Lehrstellen und Ausbildungsziele referieren, erreichen sie die Ohren der Schüler oftmals besser als Erwachsene.Am weitesten gediehen ist 2010 die Zusammenarbeit mit der Grund- und Hauptschule in Mettingen. Die für Bildungspartnerschaften zuständige SWE-Mitarbeiterin Bettina Waser berichtet unter anderem von Betriebsführungen für Schüler im Wasserhochbehälter auf dem äußeren Burgplatz, vom Bewerbungstraining im Unterricht, von Azubi-Vorträgen in der Schule und von mehreren Schnupperpraktika bei den Stadtwerken. Schwerpunkte dabei sind naturgemäß die Bereiche Rohranlagenbau, Klima, Heizung und Bäder. Ein Hauptschüler, so erinnert sich Waser, habe so viel Geschmack am Beruf des Industriekaufmanns bekommen und sei so motiviert worden, dass er für sich die Voraussetzungen zum Start in diesen Beruf schaffen möchte.In der Realschule Oberesslingen haben SWE-Azubis in den vergangenen Monaten Schüler von fünf Klassen über die bei den Stadtwerken angebotenen Ausbildungsberufe informiert. In der Rohräckerschule haben SWE-Azubis ein Sozialtraining absolviert. Eine Schülerin der Rohräckerschule macht in der Kantine der Stadtwerke ihr Jahrespraktikum. Das Esslinger Schelztor-Gymnasium ist mit einer Exkursion zur Landeswasserversorgung nach Langenau in das Miteinander von Unternehmen und Schule gestartet. Das Engagement der SWE für Bildungspartnerschaften wird nach Aussage von Wolfram Schetter, kaufmännischem Geschäftsführer der SWE, auch 2011 fortgesetzt. Die SWE sehen darin eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Angesichts geburtenschwacher Jahrgänge und Bewerbermangel sei es ein Gebot der Vernunft, betont Wolfgang Lotz, technischer Geschäftsführer der SWE, „sich um die Mitarbeiter von morgen ernsthaft zu kümmern“.