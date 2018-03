Anzeige

Der Ausflug der SPD Neuhausen führte ins Körschtal in die Institute für Textil- und Faserforschung. Gemeinsam mit Denkendorfer Genossen erfuhren sie viel über Funktionstextilien, Nebelfänger und keramische Fasern. Geschäftsführer Götz Gresser begrüßte die Besucher im Konferenzraum des größten Textilforschungszentrums in Europa. 330 Mitarbeitende befassen sich hier fast nur mit technischen Textilien. Fast 450 Patente wurden in Denkendorf entwickelt; 70 sind noch gültig. 60 Personen beschäftigen sich ausschließlich mit medizinischen Fasern. Pro Jahr werden rund 120 Industrieaufträge abgearbeitet. „Aber das sind keine Prüfaufträge. Wir entwickeln“, stellte der Maschinenbauingenieur klar. „Textil hat Zukunft“, meinte er mit Blick auf den Trend zum Leichtbau. Irgendwann wird es „Textilautos und Textilflieger“ geben, ist er sich sicher. Aber „wir lernen auch viel aus der Biologie.“ Als Beispiel verwies er auf die flexiblen Sonnenkollektoren, die vom Eisbär inspiriert sind. Bernd Clauß vom Institut für Textilchemie und Chemiefasern erläuterte noch kurz, „was ein Chemiker hier so macht.“ Der Aufdruck von Leiterbahnen auf Textilien ist dabei nur ein Teil. Die Entwicklung keramischer Fasern ein anderer. Vor allem „wollen wir wegkommen vom Erdöl als Rohstoff“. Die „green carbon fibre“ wäre ein Wunschtraum; aktuell wird an Fasern aus Lignin (Pflanzenfasern) geforscht. Zum Abschluss demonstrierte er keramische Fasern. Sie sind sehr reißfest, wenn man macht einen Knoten macht, lassen sie sich ohne Kraftaufwand teilen. Auf dem Rundgang gab es einiges zu bestaunen: Ein menschliches Skelett zeigte, wo Denkendorfer Produkte in der Humanmedizin eingesetzt werden. Funktionskleidung für Senioren und Feuerwehrleute gab es zu sehen. ebenso einen Strampelanzug mit eingewobenen Messdioden. Damit lassen sich die Vitalfunktionen von Frühgeborenen ohne viel Verkabelung überwachen. Das Institut hat Webmaschinen, die dreidimensionale Stücke weben können. Damit wurde auch ein unauffälliges tafelgroßes Gebilde hergestellt: „Es ist unser Nebelfänger.“ Hierfür stand ein Schwarzkäfer Pate. Wenn Nebel auf dieses aufgespannte Textil fällt, wird das Wasser aufgefangen“, erklärte Gresser. Pro Quadratmeter können bis zu vier Liter Wasser pro Tag gewonnen werden. Zum Schluss ging es in das Eisbärhaus, das fast nur aus Stoff besteht und mit Sonnenenergie geheizt wird.