Anzeige

Ein Lehrjahr, vier Werdegänge: In diesen Tagen können folgende Mitarbeiter auf jeweils 40 Jahre bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zurückblicken. Ursula Kellermann ist seit Beendigung ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau als Sachbearbeiterin in der Verwaltungs- und aktuell in der Personalabteilung tätig. Werner Eberhardt, zurzeit Mitarbeiter im technischen Kundendienst/DV-Benutzerservice, und Siegfried Kappler, schon viele Jahre Hauptkassierer in der Hauptstelle Esslingen, bildeten sich nach ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg zum Bankfachwirt weiter. Kurt Rottenfußer absolvierte im Anschluss an die Ausbildung zum Bankkaufmann an der Sparkassenakademie den Studiengang Bankbetriebswirt. Nach verschiedenen Funktionen, vom Innenrevisor über Kreditberater, ist Rottenfußer heute Leiter der Filiale Schanbach. Die Vorgesetzten und auch der Vorstand dankten den Jubilaren für ihre jahrelange Verbundenheit und ihr Engagement für die Kreissparkasse und deren Kunden.