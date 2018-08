Anzeige

EsslingenWenige Monate nach Markteinführung der dritten CLS-Generation schiebt Mercedes jetzt auch die Einstiegsversion nach. Es handelt sich um den CLS 300 d mit einem 245 PS starken Vierzylinder-Dieselmotor, der das viertürige Coupé genauso schnell bewegt, wie die bereits vorhandenen Sechszylinder – nämlich bis 250 km/h. Freilich ist dies bei allen Versionen eine abgeriegelte Spitzengeschwindigkeit, aber es zeigt, dass auch Vierzylinder genügend Power haben. Der Sprint auf 100 km/h ist mit 6,2 Sekunden natürlich einen Tick langsamer als etwa bei der 286 PS starken Dieselversion mit sechs Zylindern, dafür ist der kleinere Motor beim Verbrauch laut Mercedes um einen halben Liter sparsamer. Ob dies allerdings bei einem Anschaffungspreis von 60 571 Euro eine gewichtige Rolle spielt, ist unwahrscheinlich. Aber immerhin kostet das neue Diesel-Basismodell gut 8000 Euro weniger als die stärkere Motorisierung.

Auch in puncto Benziner wird es beim CLS voraussichtlich ab Herbst etwas billiger. Dann soll eine weitere Vierzylinder-Variante nachgeschoben werden, eine mildhybride Ausführung mit 2,0-Liter-Motor plus 48-Volt-Startergenerator, dessen 299 PS mit noch einmal 10 kW/14 PS (Booster) ergänzt werden. Ein Preis knapp über 60 000 Euro ist für diese CLS-Version zu erwarten. Generell hat die dritte CLS-Generation durchgängig neue Motoren. Typisch für das viertürige Coupé ist auch das breite Angebot an Allrad-Modellen (4matic). Ein Partikelfilter ist bei allen Motorisierungen serienmäßig an Bord. Als erster Mercedes-Benz ist der neue CLS nach WLTP zertifiziert (Euro 6d-TEMP).

Seit seinem Debüt vor gut 14 Jahren hat Mercedes-Benz rund 385 000 CLS weltweit verkauft. Mit seiner Haifischfront („Shark-Nose“) weckt das Coupé Emotionen. Es stammt technisch von der E-Klasse ab und auch viel Technologie aus der S-Klasse steckt drin. Das gilt nicht nur für Assistenzsysteme sondern auch für einige Wellness-Funktionen.

LED-Scheinwerfer als Highlight

Zu den serienmäßigen Highlights zählen jetzt LED-Scheinwerfer, 18 Zoll-Leichtmetallräder mit Mischbereifung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitslimit-Assistent, 12,3 Zoll großes Display des Multimedia-Systems, Ambientebeleuchtung inklusive beleuchteter Lüftungsdüsen, Kommunikationsmodul mit LTE und Mercedes me connect Dienste.

Der CLS ist erstmalig ein Fünfsitzer. Die Rückenlehnen können auf Wunsch im Verhältnis 40:20:40 umgelegt werden und erweitern so den 520 Liter fassenden Gepäckraum. Wer noch mehr Gepäck beziehungsweise größere Gegenstände befördern will oder muss, kann jetzt sogar eine Anhängerkupplung dazu ordern. Selbstverständlich ist diese versenk- beziehungsweise unsichtbar, damit auch das formschöne Heck des CLS nicht leidet.

Für den Antrieb des nun 4,99 Meter langen CLS stehen außer den vorgenannten Vierzylindern mehrere Reihensechszylinder zur Wahl. Die 3,0 Liter großen Triebwerke leisten als Diesel 210 kW/286 PS im CLS 350 d oder 250 kW/340 PS im CLS 400 d sowie als Benziner 270 kW/367 PS im CLS 450. Alle drei schaffen 250 km/h und ihren Verbrauch gibt Mercedes mit 5,6 Litern Diesel (CO2-Ausstoß: 148 g/km) oder 7,5 Litern Benzin an (178 g/km).

Mit einem Cw-Wert von 0,26 zählt der in Sindelfingen gebaute CLS nach Angaben des Herstellers zu den aerodynamischen Spitzenreitern in seinem Segment. Das ist das Ergebnis zahlreicher Verbesserungen im Detail, die sowohl vorab per Strömungssimulationen im Rechner als auch im Windkanal stattfanden“. Neu sind auch berührungssensitive Touch Control Buttons im Lenkrad und die Bedienung von Distronic und Tempomat über Bedienelemente direkt am Lenkrad. Der Aktive Abstands-Assistent Distronic und der Aktive Lenk-Assistent unterstützen beim Fahren, beim Abstand halten und Lenken jetzt noch komfortabler; die Geschwindigkeit wird nun beispielsweise in Kurven, vor Kreuzungen oder vor Kreisverkehren automatisch angepasst. Die Sprachbedienung wurde laut Mercedes auf Fahrzeugfunktionen wie Klimatisierung und Sitzheizung/-belüftung, Innenraum-Licht, Beduftung/Ionisierung, Massagefunktion der Sitze und Head up-Display ausgeweitet.