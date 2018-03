Bad Cannstatt - Zum letzten und alles entscheidenden Spiel in der 1. Verbandsliga waren die Hockeyherren des VfB Stuttgart in Esslingen zu Gast. Nur ein Sieg würde den Traum vom Aufstieg in die Oberliga endlich wahr werden lassen.

Ausgerechnet auf dem ungeliebten Esslinger Naturrasen mussten die VfB-Herren die letzten drei Punkte holen, um den Aufstieg in die Oberliga für sich zu entscheiden. Die 100 mitgereisten Stuttgarter Fans bekamen von Anfang an eine spannende Partie zu sehen. Die Esslinger hielten zunächst überraschend gut dagegen und es entwickelte sich eine ausgeglichene und spielerisch gute Partie. Der Tabellenführer aus