Bad Cannstatt - Die Frauen des VfB Stuttgart gewannen ihre Oberliga-Partie beim HC Ludwigsburg mit 5:3 und überwintern auf Rang zwei. Jedoch lagen die VfB-Frauen nach zehn Minuten 0:2 zurück. Obwohl Elissa Eggenweiler auf 1:2 verkürzte, hieß es zur Pause 1:3. Nach 40 Minuten stellte der VfB um. Die Gastgeberinnen wurden früher attackiert und das zeigte Wirkung. Eggenweiler per Ecke und Jenny Osterlink per feiner Einzelleistung sorgten für das 3:3. Rebecca Sharpe und Esther Hummel mit zwei tollen Soli sorgten für den letztlich verdienten Stuttgarter 5:3-Erfolg. Die VfB-Herren lagen in der Oberliga schon früh mit 0:3 in Freiburg hinten.