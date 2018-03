Ludwigsburg (red) -Eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage musste der SV Fellbach in der Landesliga, Staffel 1, bei der Spvgg 07 Ludwigsburg hinnehmen. „Wir kamen auf dem schwer bespielbaren Rasen überhaupt nicht zurecht“, so SVF-Coach Markus Kärcher. Auch die Hausherren hatten Probleme mit dem Platz, waren „aber in den Zweikämpfen bissiger“, hat Kärcher erkannt. So resultierte das 1:0 (18.) durch Cetin aus einem gerechtfertigten Elfmeter. Auch das 2:0 (65.) erzielte Cetin.

SV Fellbach: Matsuoka; Ackermann (46. Ayaz), Schmid, Bozkurt, Philipp Röseke (59. Marsiglio), Benjamin Röseke, Kicherer (70. Vulcano), Sessa,