Anzeige

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung fand in Denkendorf die jährliche Blutspenderehrung statt. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins, Herbert Kilgus, ehrte Bürgermeister Peter Jahn Bürger, die 25 oder sogar 50 Mal Blut gespendet haben. Jahn würdigte ihren Einsatz: „Blutspenden ist eine nicht wegzudenkende Bereitschaft von Menschen für Menschen.“ Er richtete seinen Dank an alle, die Blut spenden, und appellierte an alle Bürger, regelmäßig zur Blutspende zu gehen. Leider gehe die Zahl der regelmäßigen Blutspender immer mehr zurück. Der Bedarf sei aber immens, und Blut könne nicht künstlich ersetzt werden, betonte Jahn. Dank richtete der Verwaltungschef auch an den Blutspendedienst des DRK und an den Ortsverein für die Organisation der Blutspendeaktionen. „Ohne die qualifizierte Mitarbeit der ehrenamtlichen DRK-Mitglieder wären die Aktionen im notwendigen Umfang sicherlich nicht möglich.“ Auch der DRK-Vorsitzende Kilgus dankte den Blutspendern. „Eine moderne medizinische Versorgung wäre ohne Blutkonserven schlichtweg nicht möglich“, betonte er. Um den Spendern zeitlich entgegenzukommen und Versorgungslücken von nur kurzzeitig haltbaren Blutkonserven zu schließen, wolle man künftig auch samstags Blutspendetermine anbieten, gab Kilgus bekannt. Bürgermeister Jahn und Herbert Kilgus verliehen den Blutspendern eine Urkunde des DRK und die Ehrennadel, verbunden mit einem Weinpräsent der Gemeinde. Für die 25 Blutspenden wurden geehrt: Manfred Löffler, Jürgen Schmidt und Alexandra Schulte. Eine Auszeichnung für 50 Blutspenden erhielten Roland Obergöker und Ulrich Schaub.