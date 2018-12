Anzeige

(if) - „Fünf Frauen fahren Ferrari“ heißt das Buch mit Kurzgeschichten von Sandy Braun. Das Kuriose an dem Buch: Die Geschichten orientieren sich am ABC, beginnen von A wie Anfang und gehen bis Z wie Zebra Zulu. Um dem Ganzen noch eine weitere Schwierigkeit draufzusetzen: Jede Kurzgeschichte besteht aus Wörtern, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Doch, wer nun denkt, dass sich hier Nonsens dahinter verbirgt, hat weit gefehlt. Witz, Humor, Ironie ist ebenso zu finden wie Sarkasmus und Gesellschaftskritik.

Der Anfang ist anstrengend, doch alle Achtung, Braun hat es geschafft. Das A war für sie schwer, sagt die gebürtige Vietnamesin, die in Stuttgart bei einem Veranstaltungsmanagement als Beraterin arbeitet und in Bad Cannstatt wohnt. Es ist ihr erstes Buch. Mit den „Fünf Frauen“ hat es bei ihr angefangen. Auf einmal hat sie gemerkt, dass sie die Idee mit den gleichen Buchstaben weiterspinnen kann. Immer, wenn sie Lust hatte, hat sie sich einen Buchstaben vorgenommen und daraus Geschichten entwickelt. Je nach Tagesform entschied sie, welchen sie behandelte. Sie sammelte Wörter und überlegte dann, wie daraus eine Geschichte entstehen könnte. Als sie etwa bei der Hälfte der Buchstaben war, überlegte sie, daraus ein ernsthaftes Projekt zu machen. Im Jahr 2006 begann sie damit. Bis zum Jahr 2007 hatte sie drei Buchstaben-Geschichten. „2008 habe ich fast nichts gemacht und im letzten Jahr sagte ich, ich will es anpacken“, so Braun. Sie traf sich mit einer Illustratorin, um Tipps zu bekommen, versendete etwa 60 bis 70 Flyer an Verlage. Dann ist sie zur Buchmesse nach Frankfurt gefahren und hat einen Teil der Verlage abgeklappert, sich die Stände angeschaut und überlegt, welcher Verlag passen könnte. „Für die Messe habe ich 30 Leseproben mitgenommen und drei verteilt, bei denen ich es mir vorstellen konnte“, erzählt Braun. Die gezielte Auswahl brachte den Erfolg. Sie fand mit dem Achter Verlag einen Interessenten, der sich für ihre Geschichten begeisterte. Sie hatte erst die Hälfte fertig und hat dann bis Mai diesen Jahres den Rest geschrieben.

Jetzt im Oktober war ihr Buch fertig und ist erstmals auf der Buchmesse in Frankfurt präsentiert worden. Mit dem Ergebnis ist auch Sandy Braun sehr zufrieden. Ihre Geschichten wurden von Jutta Grünenwald illustriert.

Nochmals ein Blick ins Buch zeigt die vielen Facetten, mit denen Sandy Braun hier wortakrobatisch arbeitet: der „Blumige Brief“ beispielsweise beschäftigt sich kritisch mit der Bankenkrise: „Bissige Banken belasten bundesrepublikanische Bürger brutal“, heißt es da im Brief an die besorgte Belegschaft. Nicht minder politisch ist „Rasen, rauchen riechen“ in der Zeilen zu lesen: „Radikale raus! Raser raus! Rechtschaffende rein!“

Der Diagonal- oder Querbeet-Leser kommt hier übrigens nicht so weit. In den Geschichten muss jeder Satz gelesen werden. Laut Lesen erhöht das Verständnis. So ist das Buch auch für Sprechtraining geeignet, um die Gesichtsmuskeln zu trainieren, wie ihr Fachleute bescheinigt haben, die Opernsänger und Schauspieler ausbilden.

A propos, auch die besondere Form des Theaters hat in Brauns Buch einen Platz bekommen, im Kapitel Theater. Hier wird es konkret dramatisch: Tessa tötet Thilo. Und wer sich gerne mit der Psychologie von Zeitungsannoncen näher befasst, dem sei die Geschichte „Suchen“ empfohlen, in der sich nicht nur „Sudanesin, sexy, schlank, schlau, stark, setzt senile, seriös situierte, steinreiche Schweizer schachmatt“ empfiehlt und nach „Schnuppern?“ fragt. Da darf sich der Leser gerne fragen lassen: „Schaffen Sie sämtliche Selektionskriterien“. Die Ironie, die in diesem Kapitel steckt, ist köstlich. Schüler, die die Sprache einmal von einer anderen Seite kennenlernen sollen, dürfen hier schmökern. Sie stellt sich die Altersgruppe ab 10 Jahren vor und würde auch gerne zu Lesungen in Schulen kommen. Für kleinere Kinder eignet sich die Geschichte vom „Zebra Zulu“. Braun ist überzeugt, dass die Geschichten die Schüler zu kreativem Schreiben anregen können.

Sie selbst ist sprachlich sehr bewandert. Sie ist Schweizerin und hat als adoptiertes Kind verschiedene Länder bereist und dort gelebt. Knapp sechs Jahre lebte sie in Argentinien, sie war in Singapur, Nigeria, Deutschland, Frankreich, Italien. Sie spricht neben Spanisch und Chinesisch sehr gut Deutsch, hat Sinologie in der Schweiz studiert.

Aus ihrem Buch hat sie diesen Sommer im Kommunalen Kontakttheater im kleineren Kreis vorgetragen. Jetzt ist sie gerne bereit, gerade auch Schülergruppen die Freude an der Sprache bei Lesungen zu vermitteln.

Sandy Braun: Fünf Frauen fahren Ferrari, Kurzgeschichten von A-Z, Achter Verlag, 18,80 Euro. Informationen zur Autorin und Kontakt unter der Mail-Adresse a-z(at)hbprojects.de.