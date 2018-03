Anzeige

Rio de Janeiro (dpa) - „Never change a winning team“. Die Fußball-Gala gegen Titelverteidiger Spanien hat Louis van Gaal ein unerwartetes Taktik-Dilemma beschert. Der Bonds­coach hatte das neue und in der niederländischen Heimat vor WM-Beginn heftig kritisierte 5-3-2-System ursprünglich vorerst nur für den Auftakt gegen Spanien vorgesehen. Doch nachdem Arjen Robben und Co. bewiesen haben, auch in vermeintlich defensiverer Ausrichtung den in Holland stilbildenden Voetbal total zelebrieren zu können, besteht eigentlich kein Grund zu einer Abkehr vom erfolgreichen Format.

„Natürlich können wir auch sehr gut 4-3-3 gegen Australien spielen, aber im 5-3-2-System haben wir schon ein Ausrufezeichen gesetzt“, sagte Wesley Sneijder. Und das Wort des Spielmachers hat beim Vize-Weltmeister inzwischen wieder Gewicht. Noch vor einigen Monaten war unklar, ob der formschwache Techniker überhaupt in Brasilien dabei sein würde.

Quartett gibt die Richtung vor

Doch rechtzeitig zum Fußball-Fest ist Sneijder wieder in Form gekommen und zählt zusammen mit Arjen Robben, Robin van Persie und Nigel de Jong zu den Führungsspielern, die im stark verjüngten und unerfahrenen Team die Richtung vorgeben. Auch bei der Frage, wie die Elftal den unangenehm zu bespielenden Australiern morgen in Porto Alegre begegnen soll, wird van Gaal das erfahrene Quartett mit einbeziehen.

Welche Vision van Gaal gegen die zum Auftakt gegen Chile sieglosen Australier vorschwebt, hat er zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht kundgetan. Dass beim ersten ernsthaften Training nach dem WM-Traumstart die gleichen elf Akteure die Hauptübungen absolvierten, deutet aber darauf hin, dass van Gaal anders als ursprünglich geplant nichts ändert - und auf die Stimmen seiner Routiniers hört. „Ich fühle mich im neuen System richtig wohl“, avisierte auch Robben.