Der Leiter der Esslinger Geschäftsstelle der Sparkassen Versicherung, Uwe Lepschi feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum. 1986 begann er seine Karriere als Versicherungskaufmann im Außendienst. Er war in verschiedenen Funktionen in der SV tätig: als Kundenberater, Geschäftsstellenleiter und Organisationsleiter. 1997 wurde er zum Bezirksdirektor ernannt, 2000 zum Filialdirektor und leitet seit neun Jahren die Geschäftsstelle in Esslingen. Neben verschiedenen Weiterbildungen speziell einem Studium Betriebliche Altersversorgung (DVA) und einer Trainerausbildung an der Trainerakademie in München legt er großen Wert auf die Qualifizierung der Mitarbeiter. So hat sich die Geschäftsstelle unter seiner Führung personell mehr als verdoppelt. Heute sind dort zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der Region werden Uwe Lepschi und sein Team als kompetenter Partner im Bereich Wohngebäudeversicherung wahrgenommen. Einen Schwerpunkt der Arbeit legt Geschäftsstellenleiter Uwe Lepschi hier auf der Betreuung von Wohnungsbauunternehmen.